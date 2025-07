Evitan por poco colisión entre un B-52 y un avión de línea

El avión, que había despegado de Minneapolis, Minnesota, se preparaba para aterrizar en Minot, Dakota del Norte, el viernes cuando el piloto cambió bruscamente de dirección, dejando a los pasajeros sin palabras.

En un video grabado por un pasajero y publicado en Instagram, se escucha al piloto decir: “Gira a la derecha, me dijo la torre de control. Dije: ‘Hay un avión allí’, y (la torre) me dijo: ‘Gira a la izquierda’. Dada su velocidad, era un avión militar. No sé a qué velocidad iba, pero era mucho más rápido (que nosotros). Pensé que lo más seguro era hacer un viraje brusco”.

“Lamento esta maniobra agresiva”, continuó el piloto, quien posteriormente logró aterrizar el avión sin problemas. La aerolínea está investigando el incidente.

Según el piloto que se escucha en el video, ese aeropuerto no tiene radar y la torre de control opera a simple vista.

El sitio web de seguimiento de vuelos Flight Radar muestra la trayectoria del avión, que describe un amplio rizo antes del aterrizaje. La Fuerza Aérea declaró que un bombardero B-52 sobrevolaba Minot ese día, donde hay un aeropuerto civil y una base militar. (ANSA).