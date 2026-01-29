Evitar que la Bundesliga se reabra, la misión del Bayern en Hamburgo

Después de sufrir el pasado fin de semana su primera derrota en esta Bundesliga, el líder Bayern de Múnich tiene una misión clara el sábado: ganar al Hamburgo en la 20ª jornada para demostrar que el patinazo fue un accidente aislado

El revés en el derbi bávaro frente al Augsburgo hizo que la ventaja del Bayern se redujera de golpe de 11 a 8 puntos sobre el segundo, el Borussia Dortmund, que se ha vuelto a ilusionar en la carrera por un título que para muchos estaba ya sentenciado

La jornada de este fin de semana es además más propicia para el Dortmund que para el Bayern, ya que el equipo amarillo recibe al colista Heidenheim el domingo, sabiendo ya lo que ha hecho el conjunto muniqués en su visita del sábado al histórico Hamburgo (14º)

El Bayern ya tuvo la oportunidad de reencontrarse con la victoria después de la derrota de hace una semana, ya que el miércoles se impuso 2-1 en Eindhoven al PSV, en la última jornada de la Liga de Campeones europea, asegurando así el segundo puesto en la clasificación final de la fase de regular del máximo torneo continental

En ese partido en Países Bajos, Jamal Musiala fue titular por primera vez desde su grave lesión del pasado julio y va recuperando poco a poco el ritmo competitivo

Por detrás de ese pulso por ahora desigual entre Bayern y Dortmund, la batalla por los puestos de Champions, que en Alemania abarcan el Top 4 de la tabla, se presenta apasionante

El sorprendente Hoffenheim es tercero, a tres puntos del Dortmund y con tres unidades de ventaja sobre RB Leipzig (4º) y Stuttgart (5º)

Nunca el Hoffenheim había sumado tantos puntos (39) después de 19 jornadas ligueras. El sábado puede seguir sumando ya que recibe al Unión Berlín (9º)

El Leipzig se medirá por su parte el sábado al Maguncia (16º) y el Stuttgart jugará contra el Friburgo (7º)

-- Programa de la 20ª jornada de la Bundesliga:

- Viernes:

(19h30 GMT) Colonia - Wolfsburgo

- Sábado:

(14h30 GMT) Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach

RB Leipzig - Maguncia

Augsburgo - St Pauli

Eintracht Fráncfort - Bayer Leverkusen

Hoffenheim - Unión Berlín

(17h30 GMT) Hamburgo - Bayern Múnich

- Domingo:

(14h30 GMT) Stuttgart - Friburgo

(16h30 GMT) Borussia Dortmund - Heidenheim

Clasificación: Pts P G E P GF GC dif

1. Bayern Múnich 50 19 16 2 1 72 16 56

2. Borussia Dortmund 42 19 12 6 1 38 17 21

3. Hoffenheim 39 19 12 3 4 40 22 18

4. RB Leipzig 36 19 11 3 5 37 25 12

5. Stuttgart 36 19 11 3 5 36 26 10

6. Bayer Leverkusen 32 18 10 2 6 35 25 10

7. Friburgo 27 19 7 6 6 31 32 -1

8. Eintracht Fráncfort 27 19 7 6 6 39 42 -3

9. Unión Berlín 24 19 6 6 7 24 30 -6

10. Colonia 20 19 5 5 9 28 32 -4

11. Borussia Mönchengladbach 20 19 5 5 9 23 32 -9

12. Wolfsburgo 19 19 5 4 10 28 41 -13

13. Augsburgo 19 19 5 4 10 22 36 -14

14. Hamburgo 18 18 4 6 8 17 27 -10

15. Werder Bremen 18 19 4 6 9 21 37 -16

16. Maguncia 15 19 3 6 10 21 32 -11

17. St Pauli 14 19 3 5 11 17 32 -15

18. Heidenheim 13 19 3 4 12 17 42 -25