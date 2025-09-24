¿Evitará San Pablo ser la nueva víctima brasileña de Liga de Quito en Libertadores?

El Sao Paulo está contra la pared en los cuartos de final de la Copa Libertadores ante el ecuatoriano Liga de Quito, que ya fue verdugo de otro club brasileño en la fase anterior, el campeón Botafogo.

Con las semifinales en la mira, ¿podrá evitar el mismo destino del Fogão?

Los 2850 metros sobre el nivel del mar de Quito le complicaron la vida al Sao Paulo del entrenador argentino Hernán Crespo en la ida de esta eliminatoria, al encajar una derrota 2-0.

Por fortuna para Crespo y los suyos, la vuelta del cruce será en casa, el jueves en el estadio Morumbi.

“Si pasamos, va a ser histórico, va a ser épico, y no quiero perder la oportunidad de vivir una cosa histórica y épica", dijo el letal exdelantero.

“Vamos a ganar, vamos a ganar”, insistió Crespo el fin de semana frente a las preguntas de la prensa.

En octavos de final, la altura ahogó al Botafogo del italiano Davide Ancelotti, hijo del seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti.

El club carioca quedó fuera de carrera al perder 2-0 en su visita a Liga de Quito, tras haber salido victorioso 1-0 como anfitrión en el Nilton Santos.

Derrotas en fila

El domingo, en el Brasileirão, el Sao Paulo cayó 1-0 en Vila Belmiro ante el Santos de Neymar, un rival que pelea con uñas y dientes por evitar el descenso.

Para ese duelo, reservó piezas claves de cara a la sentencia ante Liga en la Copa Libertadores.

Con ese resultado, los paulistas encadenaron dos derrotas consecutivas por primera vez desde que Crespo volvió al banquillo del equipo a mediados de julio, tras una primera etapa como director técnico tricolor en 2021.

El enfrentamiento del jueves decidirá el futuro de dos viejos campeones de la Libertadores: el Sao Paulo ganó el torneo en 1992, 1993 y 2005 y Liga de Quito lo hizo en 2008.

El triunfador se cruzará en semifinales contra el de la serie entre Palmeiras y River Plate, que se cierra el miércoles en Sao Paulo después de que el Verdão ganara 2-1 la semana pasada en Buenos Aires.

El Sao Paulo monitorea la evolución de una de sus figuras, Lucas Moura, quien retomó entrenamientos tras pasar por el quirófano por una recurrente lesión en la rodilla derecha. El regreso de Oscar está también cerca.

Confianza

Con el colchón que dan los goles de Bryan Ramírez y Michael Estrada en el partido en Ecuador, Liga de Quito asume con confianza el compromiso decisivo.

“Vencer a Sao Paulo es siempre complicado, aquí o allá (...), pero tenemos jugadores acostumbrados a esta clase de partidos”, comentó antes del viaje a Brasil el entrenador del cuadro quiteño, el brasileño Tiago Nunes.

El domingo, Liga perdió 4-2 en casa en el clásico contra Universidad Católica en el fútbol ecuatoriano.

Tal como hizo Crespo en el Sao Paulo, Nunes dio descanso a gran parte de sus titulares.

Este jueves se espera el regreso del central Richard Mina a la zaga tras haber quedado fuera la semana pasada por una suspensión por tarjeta roja.

El partido empezará a las 19:00 locales (22:00 GMT).

Alineaciones probables:

Sao Paulo: Rafael - Nahuel Ferraresi, Robert Arboleda, Alan Franco - Cédric Soares, Pablo Maia, Damián Bobadilla, Marcos Antonio, Enzo Díaz - André Silva, Luciano. DT: Hernán Crespo.

Liga de Quito: Gonzalo Valle - Richard Mina, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez - José Quintero, Gabriel Villamil, Carlos Gruezo, Fernando Cornejo, Bryan Ramírez - Lisandro Alzugaray, Jeison Medina. DT: Tiago Nunes.

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).

