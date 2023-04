Evlox firma un acuerdo de tres años para incorporar la fibra de algodón reciclado de Recover™ a su producción de vaqueros

Madrid--(business wire)--abr. 18, 2023--

Evlox y Recover™ han firmado un acuerdo plurianual con el objetivo común de promover tecnologías innovadoras que ayuden a progresar hacia una industria textil circular.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230418005192/es/

Evlox and Recover™ partner together to help move towards a circular textiles industry (Photo: Recover™)

En el marco de este acuerdo, Evlox se compromete a adquirir la fibra de algodón reciclado de Recover, una fibra de alta calidad creada íntegramente a partir de residuos textiles y producida con un impacto medioambiental mínimo, así como a incorporarla a sus tejidos vaqueros. El acuerdo resulta significativo para los planes de Evlox de ampliar su oferta de productos sostenibles, y cumple los objetivos para 2025 establecidos en su programa de responsabilidad social corporativa.

Con Recover™, Evlox seguirá minimizando el uso de recursos vírgenes y avanzará hacia un modelo de producción circular, con la fabricación de un tejido vaquero de alta calidad al tiempo que se reduce significativamente su impacto.

Como parte de esta colaboración, Evlox lanzará su primera colección cápsula llamada Re-Iconics by Evlox, que coincide con el lanzamiento de su nueva colección AW 24-25 este mes. La colección cápsula vintage es un homenaje a los tejidos vaqueros clásicos que tanto triunfaron en décadas pasadas, añadiendo un componente sostenible con la fibra reciclada de Recover, producida en España.

Alfredo Ferre, director ejecutivo de Recover™, ha comentado: «Nuestra nueva colaboración con Evlox, un fabricante textil con una clara visión sostenible como base, nos permite seguir creando y ampliando una cadena de suministro circular y rastreable con Recover™, de modo que podamos ofrecer a las marcas una solución sostenible y de alta calidad».

Jaime Lloréns, director ejecutivo de Evlox, ha declarado: «Es todo un orgullo poder contribuir a que la circularidad textil sea una realidad, y creemos que la innovación es la clave para una industria de la moda competitiva y sostenible en el futuro. Por ello, seguimos buscando nuevas soluciones sostenibles, ya sea a través de socios, procesos o materiales, que nos ayuden a conseguir nuevas fibras a partir de textiles reciclados. Esta relación de colaboración con Recover™ está contribuyendo a cambiar la industria».

Evlox

Somos fabricantes de tejido vaquero desde 1846. Más de 175 años especializados en fabricar tejido vaquero, en reinventar un clásico, en crear nuevas soluciones para las marcas más importantes del mundo. En Evlox nos apasiona nuestro trabajo, y por eso seguimos liderando el sector. Con 12 millones de metros de tejido vaquero de primera calidad producidos cada año, más de 500 empleados y con presencia comercial en 50 países, Evlox es hoy sinónimo de superación, innovación y liderazgo.

Recover™

Recover™ es una empresa líder en ciencia de los materiales y productora mundial de fibra de algodón reciclada de bajo impacto y primera calidad, además de mezclas de fibras de algodón. Sus productos de primera calidad, respetuosos con el medio ambiente y competitivos en cuanto a costes, se crean en colaboración con la cadena de suministro para minoristas y marcas mundiales, ofreciendo una solución sostenible para cerrar el círculo de la moda. Como empresa familiar de cuarta generación, y con el apoyo de una inversión reciente por parte de STORY3 Capital y Goldman Sachs, Recover™ tiene la misión de ampliar su tecnología patentada para lograr un impacto positivo y duradero en el medio ambiente y asociarse con marcas y comercios minoristas, además de otros agentes del cambio, para cumplir los objetivos de sostenibilidad de la industria.

Para obtener más información, visite www.recoverfiber.com y siga a @recoverfiber en redes sociales.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20230418005192/es/

CONTACT: Evlox

info@evlox.com| +34670253175Recover™

press@recoverfiber.com

Keyword: spain europe

Industry keyword: other manufacturing environment textiles other retail manufacturing sustainability fashion retail recycling

SOURCE: Recover™

Copyright Business Wire 2023.

Pub: 04/18/2023 10:43 am/disc: 04/18/2023 10:42 am

http://www.businesswire.com/news/home/20230418005192/es

AP