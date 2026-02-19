Evo Morales reaparece luego de más de un mes en un evento público en Bolivia

LA PAZ, Bolivia (AP) — Después de más de un mes de ausencia de la vida pública, lo que despertó toda clase de especulaciones, el expresidente boliviano Evo Morales reapareció el jueves en su feudo cocalero del centro del país andino

Con unas gafas negras y montado en un tractor participó de la proclamación de candidatos a alcaldes y gobernadores para las elecciones el 22 de marzo en las que intentará reunificar a su fuerza política tras la ruptura del Movimiento Al Socialismo (MAS), que perdió el poder después de casi 20 años de hegemonía

“Aquí estoy y no me voy a ir”, dijo Morales en la localidad de Chimoré, donde están las federaciones de cultivadores de hoja de coca que él dirige

El exmandatario (2006-2019) afirmó que estuvo ausente porque contrajo chikungunya, una enfermedad causada por la picadura de un mosquito

"A cuidarse de esa enfermedad llamada chikungunya, gravísimo. Me ha sorprendido. Pero gracias a la junta médica del sector privado —no quiero comentar por ahora del sector público, me abstengo— un grupo de médicos después de dos semanas de problemas organizaron una junta médica. Eso me salvó. Acá estamos con vida”, sostuvo Morales

Durante más de un mes Morales no asistió a sus programas radiales ni se dejó ver públicamente. El inicio de su ausencia coincidió con la captura por parte de Estados Unidos de su aliado venezolano Nicolás Maduro

Sobre Morales, el primer presidente indígena en la historia de Bolivia, pesa desde hace más de un año una orden de detención por el presunto abuso de una menor. Para evadir a la justicia Morales se refugió en su feudo cocalero del Chapare, protegido por sus seguidores, y sólo asiste a eventos en esa región

La incógnita sobre su paradero dio pie a distintas versiones, desde que había salido del país a que estaba enfermo o escondiéndose de la justicia

En su reaparición del jueves Morales cuestionó al presidente de centroderecha Rodrigo Paz, quien asumió en noviembre y dio un giro en la política internacional de Bolivia al acercarse a Estados Unidos, otrora acérrimo enemigo del exmandatario

“Este gobierno está destrozando Bolivia", se quejó. “Ahora no hay trabajo. Un hermano sale en la mañana a buscar trabajo en la construcción o descargar, no encuentra. Vuelve vacío. ¿Qué comen los niños? Su compañera busca lavar ropa casa por casa, no encuentra”, agregó

Morales criticó a Estados Unidos y dijo que el cerco petrolero a Cuba “es un genocidio” al tiempo que llamó a votar por los candidatos del MAS

“Toda nuestra solidaridad al pueblo cubano, a las empresas que quieren vender, llevar a Cuba. Amenazan, persiguen a pueblos, gobiernos que quieren llevar alimentos a Cuba, no los dejan”, dijo Morales