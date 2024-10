Evo Morales tilda de "mentira" caso de presunto abuso de menor en Bolivia

El expresidente de Bolivia Evo Morales calificó este viernes de "mentira" la denuncia de estupro por la que es investigado penalmente y aseguró que la justicia dio por cerrado el caso, al no "encontrar nada" en su contra.

El líder indígena rechazó las afirmaciones del ministro de Justicia, César Siles, según las cuales Morales enfrenta un proceso por la violación de una menor con quien tuvo una hija cuando era presidente en 2015.

"No puedo entender qué clase de ministro de Justicia tenemos, sabiendo que este caso está cerrado, porque no hubo nada, es una mentira", dijo Morales en conferencia de prensa en Cochabamba (centro).

Convertido en el principal opositor del gobierno de su exministro Luis Arce, Morales aseguró que la justicia ya lo había investigado por la misma denuncia y debió archivar el caso porque no halló nada en su contra.

En 2020 el gobierno de Jeanine Añez "usando al Ministerio de Justicia ya me procesó, ya me investigó, y se ha demostrado que no hubo nada", declaró Morales.

"Han investigado todo el año, y no va a haber nada. Es otra mentira más", reiteró.

El miércoles, la fiscal del departamento de Tarija, Sandra Gutiérrez, reveló que fue destituida después de ordenar la aprehensión del líder indígena, de 64 años, por el presunto delito de trata de personas.

La justicia, según la propia fiscalía, dejó sin efecto la orden de captura.

En la resolución de aprehensión contra Morales -cuyos apartes fueron filtrados a la prensa- se señala que en 2016 el entonces presidente se involucró con una menor de 15 años con quien tuvo una hija.

Morales gobernó Bolivia entre 2006 y 2019 e impulsó el triunfo electoral de su sucesor Arce, quien fue su ministro de Economía durante más de una década.

bur-vel/jac/db

AFP