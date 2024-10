Evo Morales trata como "mentira" y "caso cerrado" presunto abuso de menor en Bolivia

El expresidente de Bolivia Evo Morales se defendió este viernes ante el escándalo por el supuesto abuso de una menor y aseguró que se trata de una mentira que ya investigó la justicia, sin hallar nada en su contra.

El ministro de Justicia César Siles reveló el jueves que Morales tiene "un proceso abierto", con "una investigación en curso", por presuntamente haber violado a una menor de 15 años en 2015, cuando era presidente.

"Producto de esa violación (la madre) engendró otra niña y el padre reconocido en un certificado de nacimiento, (es) el señor Evo Morales Ayma", aseguró el ministro.

Este viernes desde Cochabamba, su fortín político, y rodeado de seguidores, Morales respondió a Siles: "No puedo entender qué clase de ministro de Justicia tenemos, sabiendo que este caso está cerrado, porque no hubo nada, es una mentira".

Primer mandatario indígena de Bolivia, Morales gobernó entre 2006 y 2019 y ayudó a la elección de su sucesor, el exministro Luis Arce, con quien hoy libra una feroz pugna por el liderazgo del oficialismo y la nominación presidencial para los comicios de 2025.

En medio de la disputa, una fiscal de Tarija reveló el miércoles que ordenó la aprehensión del expresidente por el caso de estupro, pero que fue destituida después de que la justicia dejara sin efecto la resolución contra Morales.

- "Campaña sucia y mentirosa" -

Según el expresidente, el gobierno de su otrora aliado reflotó cuatro procesos para perjudicarlo políticamente, incluido el del presunto abuso de la menor.

En 2020 el gobierno de Jeanine Áñez "usando al Ministerio de Justicia ya me procesó, ya me investigó, y se ha demostrado que no hubo nada", declaró Morales en conferencia de prensa.

"Han investigado todo el año, y no va a haber nada. Es otra mentira más", reiteró.

Morales aseguró que el gobierno está actuando en represalia por la marcha que encabezó en contra del presidente Arce en pasados días, y que reunió a miles de indígenas que protestaron contra la escasez de combustible y de dólares.

En un mensaje en X, señaló que este escándalo forma parte de una "campaña sucia y mentirosa" para anular su aspiración presidencial, si bien la justicia constitucional ya lo inhabilitó como candidato.

Este viernes Morales mostró una resolución judicial de 2020 en la que, según él, se rechaza la denuncia de "estupro agravado y corrupción (de) niño, niña, adolescente".

En la resolución de aprehensión contra Morales se señala que en 2015 el entonces presidente se involucró con una menor de 15 años con quien tuvo una hija el año siguiente. Preguntado por un periodista sobre este tema, Morales evitó responder afirmando que "no se metan con la familia; la familia es sagrada".

Convertido en el mayor opositor del gobierno, el fundador del Movimiento Al Socialismo - el partido en el poder hoy fracturado por la pelea entre Morales y Arce - insistió en que Arce está empleando al Ministerio de Justicia en su contra.

El jefe de esa cartera, en su declaración del jueves, señaló que veía con "indignación" que se pretendiera dejar en la "impunidad" los graves delitos que se le atribuyen a Morales.

Por su parte, el jefe del Ministerio Público, Juan Lanchipa, aseguró que "en ningún momento" ha dado la instrucción para que se paralice la investigación contra Morales.

Al mismo tiempo sostuvo que cesó de sus funciones a la fiscal de Tarija Sandra Gutiérrez por "conducta negligente" en el caso.

Sin embargo, no aclaró si el caso contra Morales sigue abierto, como señaló el ministro de Justicia.

bur-vel/jac/dga

AFP