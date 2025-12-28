Ewers lanza dos TDs y Dolphins vencen 20-17 a Bucs, forzando decisivo de NFC Sur

MIAMI GARDENS, Florida, EE.UU. (AP) — El quarterback novato Quinn Ewers lanzó para 172 yardas y dos touchdowns, incluyendo un pase de 63 yardas para su primera anotación en su carrera, y los Dolphins de Miami vencieron el domingo 20-17 a unos Buccaneers de Tampa Bay en declive.

Los Bucs (7-9) se mantuvieron a un juego detrás de los Carolina Panthers (8-8) en la NFC Sur después de la derrota de los Panthers 27-10 ante Seattle el domingo. Los Buccaneers aún asegurarían su quinto título de división consecutivo y su sexta aparición consecutiva en los playoffs al vencer a Carolina en el final de la temporada regular la próxima semana.

Pero Tampa Bay ha perdido cuatro juegos consecutivos, siete de sus últimos ocho y apenas ha parecido un equipo de playoffs durante ese período. Las últimas cuatro derrotas de los Buccaneers han sido por una sola posesión.

Mayfield completó 33 de 44 pases para 346 yardas con un pase de touchdown de cinco yardas.

Ewers completó 14 de 22 pases en su segunda apertura en su carrera para los Dolphins (7-9), quienes ya han sido eliminados de los playoffs.

El corredor De'Von Achane tuvo 18 acarreos para 83 yardas, promediando 4,6 yardas por acarreo contra la séptima mejor defensa contra la carrera de Tampa Bay.

