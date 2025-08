Ex campeón olímpico Rowdy Gaines pide cambios en USA Swimming tras dificultades en Singapur

SINGAPUR (AP) — Rowdy Gaines, medallista de oro olímpico en tres ocasiones, no se anda con rodeos cuando transmite natación para la cadena estadounidense NBC.

Y no se contuvo en una entrevista con The Associated Press sobre el inestable estado del equipo estadounidense. Está pidiendo cambios importantes mientras los estadounidenses luchan en los campeonatos mundiales en Singapur.

El equipo estadounidense no está ganando tanto como se esperaba ni dominando; está lidiando con un caso de "gastroenteritis aguda" que contrajeron en el campamento de entrenamiento en Tailandia antes de llegar a Singapur, y el organismo rector —USA Swimming— ha estado sin un CEO durante un año.

Gaines calificó al organismo como algo "sin rumbo".

"¿Puedes imaginarte alguna corporación funcionando durante un año sin un CEO?", preguntó Gaines.

Decepción americana

Los estadounidenses también fueron decepcionantes hace un año en los Juegos Olímpicos de París. Lideraron la tabla de medallas, pero ganaron solo ocho medallas de oro, el total más bajo desde los Juegos Olímpicos de Seúl 1988.

"Estamos lejos de estar arrasando", dijo Gaines en una entrevista telefónica desde Estados Unidos. "Es una gran lucha y no podemos esconder la cabeza en la arena y decir que esto es solo un bache".

Gaines dijo que ha estado enviando mensajes de texto frecuentemente con Greg Meehan, el director del equipo nacional que fue nombrado hace cuatro meses. Meehan también es el entrenador principal en Singapur.

Los estadounidenses no han dicho cuántos nadadores se han enfermado, pero en una entrevista Meehan dijo que "la abrumadora mayoría del equipo ha pasado por algo" en el campeonato.

"Greg y yo hemos estado yendo y viniendo de una manera muy buena, muy positiva", dijo Gaines.

Llamó a Meehan una buena elección y dijo que ha tenido muy poco tiempo para cambiar las cosas. Gaines también señaló que el enfoque está en los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles. Estos campeonatos mundiales, menos.

"Creo que él (Meehan) va a ser genial", dijo Gaines. "Tiene esa calma reservada. Tuvo un gran éxito en Stanford. Ha entrenado a algunos de los mejores nadadores de la historia. Creo que es una buena elección, solo que está entrando en un campo minado".

Campamento de entrenamiento en Tailandia

Como muchos, Gaines cuestionó por qué los estadounidenses eligieron Tailandia como sitio de campamento de entrenamiento y señaló que la natación global ahora tiene docenas de países que pueden vencer a los estadounidenses, y muchos de sus atletas de élite entrenan en Estados Unidos.

Entre ellos se encuentran las dos estrellas en Singapur: el francés Léon Marchand y la canadiense Summer McIntosh.

Marchand entrena en la Universidad de Texas en Austin, y McIntosh estará allí este otoño y se unirá al grupo de entrenamiento de Bob Bowman.

Bowman es, por supuesto, el exentrenador de la leyenda de la natación estadounidense Michael Phelps.

"Puedes culpar a la enfermedad, puedes culpar a la inexperiencia —la mayoría de estos chicos nunca han estado en esta situación— y puedes culpar a la logística", dijo Gaines. "Tailandia no tiene sentido para mí en primer lugar".

También culpó en parte a lo que llamó el "estado de los atletas de hoy".

"Creo que en algunos casos hay un sentido de derecho para muchos de estos chicos, sienten que — 'Debería estar en las finales de los campeonatos mundiales. Y aún puedo hacer las cosas periféricas y no preocuparme por llegar hasta el final'".

"Creo que se necesita una actitud más enfocada en la tarea en cuestión", agregó.

Desánimo post-olímpico

Gaines también señaló que muchos nadadores luchan el año después de los Juegos Olímpicos. Acaban de terminar un ciclo de cuatro años, entonces, ¿dónde está la motivación para empezar de nuevo?

"Simplemente te agota porque mental y físicamente estás enfocado en cuatro años seguidos, y el año post-olímpico puede agotar a algunas personas. El post-olímpico es una realidad para todos los atletas, ya sea que seas de China o de Estados Unidos".

En el lado positivo, habló sobre el futuro de 10 a 15 jóvenes nadadores estadounidenses, incluidos Luca Urlando, el ganador de los 200 mariposa y el único hombre estadounidense en ganar oro en los primeros cinco días. Los campeonatos terminan el domingo.

"Las mujeres ya son muy buenas", agregó Gaines.

Gaines dijo que gran parte del problema es que USA Swimming ha estado un año sin un líder. Tim Hinchey renunció como CEO hace un año. Fue reemplazado por Chrissi Rawak, quien renunció después de solo unos días.

"Creo que se necesitan hacer cambios, se necesita un reinicio completo", dijo Gaines. "Pero no creo que el cielo se esté cayendo. Pero se necesita un gran liderazgo. Quien sea que contraten como CEO necesita ser el líder que se necesita urgentemente".

