Ex de Spears que fue a boda es acusado de acoso

ARCHIVO - Britney Spears y Sam Asghari en el estreno en Los Angeles de "Once Upon a Time in Hollywood" el 22 de julio de 2019. Un hombre que estuvo brevemente casado con Britney Spears y apareció sin invitación en la boda de la estrella pop con su novio desde hace años, Sam Asghari, fue acusado el lunes del delito grave de acoso. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)