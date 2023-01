Ex directivos de fox conspiraron para sobornar a directivos de la fifa, dice argentino burzaco

Por Jack Queen

18 ene (Reuters) - Un empresario argentino testific√≥ el mi√©rcoles que dos ex ejecutivos de 21st Century Fox y una empresa de marketing deportivo conspiraron con √©l para sobornar a funcionarios del f√ļtbol sudamericano y obtener lucrativos derechos de transmisi√≥n.

Alejandro Burzaco se declar√≥ culpable en 2015 de asociaci√≥n il√≠cita y otros cargos como parte de una extensa investigaci√≥n de corrupci√≥n en las m√°s altas esferas del f√ļtbol mundial.

El miércoles declaró ante un jurado en un tribunal federal de Brooklyn que Hernán López, Carlos Martínez y Full Play Group SA pagaron sobornos para asegurarse contratos por debajo del mercado, suprimir la competencia y cultivar relaciones con ejecutivos de élite.

Burzaco dijo que él, López y Martínez pagaron colectivamente hasta 32 millones de dólares en sobornos. El Grupo Full Play pagó o se comprometió a pagar hasta 90 millones de dólares.

"Los sobornos cumplieron ese prop√≥sito extremadamente bien", dijo Burzaco, que a√Īadi√≥ que los beneficios para Fox fueron "inmensos".

Walt Disney Co compr√≥ la mayor parte de 21st Century Fox en 2019. Disney no est√° acusada, y un representante de la compa√Ī√≠a no respondi√≥ de inmediato a una solicitud de comentarios.

López, Martínez y Full Play Group se han declarado inocentes de delitos que incluyen fraude electrónico y lavado de dinero.

El caso deriva de una investigación más amplia que ha dado lugar a más de dos docenas de condenas desde que los fiscales federales estadounidenses dieron a conocer por primera vez las acusaciones en 2015.

Los fiscales acusaron a López y Martínez de conspirar para sobornar a funcionarios de la Conmebol y así obtener derechos de transmisión y marketing para varios torneos, utilizando empresas fantasma y falsos contratos de consultoría para ocultar el esquema.

Full Play, con sede en Buenos Aires pero constituida en Uruguay, est√° acusada de sobornar a funcionarios de la Conmebol y la Concacaf para hacerse con los derechos de eventos como la Copa Libertadores y partidos de clasificaci√≥n para el Mundial. (Reporte de Jack Queen en Nueva York; Editado en espa√Īol por Javier Leira)

