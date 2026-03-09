Ex-FARC ratifican "compromiso" con la paz en su adiós como partido político en Colombia

Exguerrilleros de las FARC ratificaron el lunes su "compromiso indeclinable" con el acuerdo de paz de 2016 luego de desaparecer como partido tras obtener un pobre resultado en las elecciones legislativas en Colombia.

El histórico pacto que desarmó al entonces grupo rebelde más poderoso del continente permitió a sus miembros crear el partido Comunes y les garantizó 10 escaños en el Congreso desde 2018 hasta 2026.

Al perder el beneficio, debían someterse a las urnas en las elecciones del domingo para mantener sus asientos en el legislativo. Pero ninguno de los 17 candidatos fue elegido, ni la coalición a la que pertenecían superó el umbral necesario para mantener el reconocimiento como partido.

A pesar del resultado, "Refrendamos nuestro compromiso indeclinable con la implementación integral del Acuerdo Final de Paz", expresaron los miembros de Comunes en un comunicado.

"Seguiremos caminando la palabra y trabajando día a día para que la paz sea una realidad en cada rincón de Colombia", agregaron.

La participación política de los exguerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fue uno de los puntos más complejos de las negociaciones con el gobierno para terminar con medio siglo de conflicto.

La firma del acuerdo permitió la reincorporación a la vida civil de unos 13.000 miembros de la guerrilla marxista.

Los rebeldes se encontraron con la desaprobación de la mayor parte de la población en las urnas y penaban por sobrevivir en democracia.

La coalición de la que hizo parte Comunes el domingo apenas obtuvo el 0,5% de los votos para el Senado y el 0,2% para la cámara baja.

"Rebuscarse el voto no ha sido fácil", confesó a la AFP una semana antes de las elecciones Sandra Ramírez, la única candidata del partido al Senado.

Expertos consideran que el electorado rechaza que los exguerrilleros no paguen cárcel por sus crímenes, como lo estipula el acuerdo.

La cúpula de las FARC fue condenada a ocho años de trabajos y actividades de reparación de las víctimas por más de 21.000 secuestros el año pasado. Además esperan sentencias por otros crímenes de guerra y de lesa humanidad como el reclutamiento de menores.