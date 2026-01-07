Ex figura de la izquierda española será juzgada por presunto abuso sexual

Íñigo Errejón, cuya renuncia a la política en 2024 por un escándalo de violencia machista remeció a la izquierda española, será juzgado por presuntos abusos sexuales contra la mujer que lo denunció, decidió el juez instructor en un auto conocido este miércoles.

La salida de Errejón -cofundador de Podemos en 2014 junto a Pablo Iglesias y luego portavoz en el Congreso de la plataforma de izquierda radical Sumar, socia de los socialistas en el actual gobierno de coalición- fue un golpe para el Ejecutivo, que tiene como bandera la lucha por la igualdad y contra la violencia de género.

Su juicio se anuncia en un momento delicado para el Gobierno de Pedro Sánchez, acechado por investigaciones por corrupción contra varias personas de su entorno y polémicas por conducta sexual inapropiada de miembros de su Partido Socialista.

Errejón admitió "errores" y dejó la política en octubre de 2024 ante el testimonio de la actriz y presentadora de televisión Elisa Mouliaá, quien lo acusó ante la justicia por presuntamente haberle hecho tocamientos y haberle dado besos no consentidos en una noche en 2021.

El juez instructor Adolfo Carretero, de un tribunal en Madrid, que ya en un anterior auto había constatado "indicios" contra Errejón, lo envía ahora a juicio, en una fecha aún por determinar, según indicó el auto fechado el 27 de diciembre al que tuvo acceso la AFP este miércoles.

Asimismo, el magistrado exigió a Errejón entregar una fianza de 30.000 euros (US$ 35.000), para garantizar el pago de una eventual indemnización a la denunciante.

La defensa de Mouliaá pide tres años de cárcel para Errejón y la indemnización de 30.000 euros, "por los daños morales y por los daños sufridos del abuso sexual", según el auto judicial.

Errejón, doctor en Ciencias Políticas que decía ser feminista, afirma que lo ocurrido fue consentido.