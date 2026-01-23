Ex olímpico canadiense y capo narco fue detenido en México y entregado a EEUU

El exolímpico de snowboard canadiense Ryan Wedding, acusado por Estados Unidos de haberse convertido en capo narcotraficante, fue entregado por autoridades mexicanas al FBI, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Wedding, de 44 años, es uno de los 10 más buscados del FBI, y es señalado por esta agencia estadounidense de haber dirigido operaciones de trasiego de cocaína desde Colombia hacia Canadá, a través de México, como miembro del Cártel de Sinaloa.

Su entrega ocurrió luego de una reunión en México el jueves entre Harfuch y el director del FBI, Kash Patel. "El director del FBI partió hoy rumbo a los Estados Unidos llevando consigo" a Wedding, añadió el funcionario mexicano en la red social X.