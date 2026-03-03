Ex presidente Horacio Cartes abandona hospital tras cuatro días de internación
El expresidente de Paraguay Horacio Cartes (2013-2018) abandonó la noche del lunes un sanatorio privado tras cuatro días de internación aquejado de una arritmia cardíaca, informó su médico personal Antonio Barrios, senador por el oficialista partido Colorado.
"Por el momento vamos a llevarlo a su casa. Él está en franca recuperación pero estará bajo estricto reposo", expresó Barrios al anunciar el alta del paciente.
Cartes, de 69 años, ingresó a terapia intensiva el 26 de febrero en el sanatorio privado Migone de Asunción luego de sufrir una crisis convulsiva y una arritmia cardíaca.
"Su respuesta fue excelente con el marcapasos definitivo", sostuvo el médico.
El exmandatario, un rico empresario tabacalero, actual presidente del mayoritario partido Colorado y padrino político del jefe de Estado, Santiago Peña, fue intubado, con sedación y respirador.
Su recuperación se produjo en coincidencia con el implante de un marcapasos, explicó Barrios a la prensa.