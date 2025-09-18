Ex presidentes del Barça Rosell y Bartomeu niegan que el Barça comprara favores arbitrales

Los expresidentes del FC Barcelona Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu defendieron este jueves que los pagos realizados a las empresas de un antiguo responsable arbitral correspondían únicamente a informes de asesoramiento y no a pagos a los árbitros, durante su declaración ante la jueza que les investiga por el llamado 'Caso Negreira'.

El FC Barcelona y algunos exdirectivos de la entidad están siendo investigados por los presuntos pagos de más de 7,3 millones de euros (US$8,6 millones) que el club habría realizado a José María Enríquez Negreira, un antiguo dirigente de los árbitros, entre 2001 y 2018, según una querella presentada por la Fiscalía en 2023 y que causó un terremoto en el fútbol español.

La justicia trata de averiguar si esos pagos pudieron servir para tratar de influir de alguna manera en los árbitros y la competición, algo que niega el Barcelona alegando que eran por informes arbitrales.

"Hoy ha quedado claro que muchas de las teorías que se han vertido estos últimos años han quedado anuladas", indicó Bartomeu a los periodistas que le esperaban a la salida de los juzgados en Barcelona.

"Se ha aclarado que había unos servicios de asesoramiento deportivo, de informes arbitrales, de asesoramiento en cuanto a pre-postpartidos y que en ese asesoramiento había una contrapartida económica a pagar", agregó quien fuera presidente del club blaugrana entre 2014 y 2020.

Su predecesor en el cargo, Sandro Rosell (2010-2014), salió sin realizar declaraciones. Durante su comparecencia a puerta cerrada, en la que solo respondió a preguntas de su abogado, el exdirigente defendió igualmente que los pagos obedecían a labores de asesoramiento deportivo y en ningún momento tenían como objetivo comprar a los árbitros y adulterar la competición.

Según medios españoles, ambos afirmaron además que estos pagos venían heredados de otras directivas anteriores.

Además de Rosell y Bartomeu, este jueves estaban también citados a declarar otros investigados, como el hijo de Enríquez Negreira.

Según la Fiscalía, el Barça cesó en sus pagos en 2018 por la salida de Negreira del Comité Técnico de Árbitros, cuando el por entonces presidente de la Federación, Luis Rubiales, remodeló el organismo a su llegada al cargo.

