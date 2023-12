Por Sarah Young

LONDRES, 7 dic (Reuters) - El ex primer ministro británico Boris Johnson dijo el jueves a la investigación sobre el COVID que se está realizando en su país que cualquier sugerencia de que quería permitir que el virus "se extendiera" es "basura" y "completamente errónea".

Johnson, primer ministro entre 2019 y 2022, se enfrentó a un segundo día de interrogatorio que examinó las semanas previas al segundo confinamiento nacional en noviembre de 2020.

La investigación ha escuchado testimonios de antiguos asesores de que Johnson, temiendo el impacto en la economía, quería dejar que el virus se extendiera en lugar de ordenar otro confinamiento, y que una vez replicó "dejemos que los cadáveres se amontonen".

Cuando se le preguntó si creía que había que dejar que el virus "se desatara" y sobre las insinuaciones de que creía que a las personas mayores ya les había llegado su hora, Johnson respondió: "No, no, no, todo eso es basura".

"La insinuación que se intenta extraer de esas conversaciones es completamente errónea", afirmó. "Mi postura era que teníamos que salvar vidas humanas de todas las edades y ese era el objetivo de la estrategia, y por cierto, eso es lo que hicimos".

El coronavirus acabó con la vida de más de 230.000 personas en Reino Unido e infectó a muchos millones más.

Johnson dimitió tras una serie de escándalos, entre los que se incluyen informes de que participó junto a otros funcionarios en fiestas con alcohol en Downing Street en 2020 y 2021, cuando la mayoría de los británicos tenían que quedarse en casa.

La investigación ha escuchado testimonios perjudiciales sobre una cultura tóxica en Downing Street durante la pandemia, la renuencia de Johnson a confinar y cómo estaba confundido por la ciencia del virus.

(Reporte de Sarah Young y William Schomberg; editado en español por Carlos Serrano)