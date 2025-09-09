Ex Primer ministro de Tailandia comienza condena de cárcel por condenas previas

BANGKOK (AP) — El ex primer ministro tailandés Thaksin Shinawatra fue trasladado el martes a la Prisión Central de Klong Prem en Bangkok después de que la Corte Suprema dictaminara que debe cumplir un año de prisión por condenas previas relacionadas con cargos de corrupción y abuso de poder.

La decisión del tribunal se produjo tras una audiencia para decidir si los funcionarios habían manejado incorrectamente su regreso a Tailandia en 2023 para comenzar a cumplir las sentencias.

Un juez afirmó que la aplicación de la pena de Thaksin no se realizó adecuadamente y, por lo tanto, su detención en un hospital policial no contaba como tiempo de prisión cumplido.

Tras su regreso a Tailandia después de más de una década viviendo en autoexilio, Thaksin fue enviado a una suite en el Hospital General de la Policía de Bangkok en medio de la noche, supuestamente por razones médicas, después de pasar menos de un día en prisión. Su condena de ocho años fue conmutada a un año por el rey Maha Vajiralongkorn, y se le otorgó libertad condicional después de seis meses en el hospital.

Las circunstancias generaron preguntas sobre si recibió un trato especial y muchos sospechaban si realmente estaba enfermo.

La declaración del tribunal el martes indicó que las pruebas mostraron que la condición de Thaksin esa noche era tratable por el hospital de la prisión, pero que fue enviado directamente al hospital policial sin ser evaluado primero por los médicos de la prisión, lo cual fue una violación de los procedimientos.

Se indicó que la solicitud del hospital policial para una extensión de su estancia alegaba que Thaksin necesitaba una cirugía urgente de cuello, pero un registro mostró que recibió cirugías por una articulación del dedo y tendinitis en su hombro derecho, que no eran condiciones graves y no fueron la razón original por la que fue enviado al hospital. El tribunal agregó que Thaksin no terminó teniendo la cirugía de cuello antes de su liberación.

También se dijo que se creía que Thaksin había intervenido en los procedimientos de tratamiento para evitar tener que regresar a la prisión, y que falsamente afirmó tener una dolencia para ser enviado al hospital.

Después de la audiencia del tribunal el martes, Thaksin fue enviado a la Prisión de Detención de Bangkok. El Departamento de Correcciones dijo en un comunicado el martes por la noche que fue procesado y luego trasladado a la cercana Prisión Central de Klong Prem, que alberga a prisioneros que han recibido condenas definitivas.

Fue filmado siendo llevado a una furgoneta de la prisión mientras vestía un uniforme azul de presidiario.

Un mensaje en su página de Facebook, compartido por su equipo poco después del fallo, decía que aceptaba la decisión del tribunal.

"Me gustaría mirar hacia el futuro, para dar conclusiones a todo, ya sean los procedimientos legales o los conflictos que fueron causados por o relacionados conmigo", dice la publicación. "A partir de hoy, aunque estoy sin libertad, todavía tengo libertad de pensamiento para el beneficio del país y su gente".

Antes del fallo, Thaksin llegó al tribunal con su familia, incluidos dos de sus hijos, Pintongta Shinawatra y la ex primera ministra Paetongtarn Shinawatra, quien fue destituida de su cargo el mes pasado después de que un tribunal la encontrara culpable de una violación ética por una llamada telefónica políticamente comprometedora con el presidente del Senado de Camboya, Hun Sen.

Paetongtarn habló con los periodistas después del fallo, agradeciendo al rey por conmutar la sentencia de Thaksin. Declaró que Thaksin seguiría siendo un líder espiritual en la política tailandesa y que siempre piensa en trabajar por el bien del país y del pueblo tailandés.

"Estoy preocupada por mi padre, pero también estoy orgullosa de que haya creado tantos momentos históricos para el país", indicó. "Es bastante difícil, pero por supuesto seguimos con buen ánimo, tanto mi padre como nuestra familia".

Thaksin fue primer ministro desde 2001 hasta que un golpe militar lo derrocó en 2006 mientras estaba en el extranjero.

Su derrocamiento desencadenó casi dos décadas de profunda polarización política, enfrentando a sus seguidores contra oponentes, incluidos habitantes urbanos más acomodados, fervientes realistas y el ejército. Regresó brevemente en 2008 para enfrentar cargos, pero se saltó la fianza y huyó al extranjero nuevamente, comenzando un autoexilio que duró más de una década.

Después de dejar el cargo, enfrentó una serie de demandas y cargos criminales que él afirmaba eran políticamente motivados.

El mes pasado, un tribunal penal lo absolvió de difamación real, un delito también conocido como lesa majestad, que podría haber resultado en una sentencia de prisión de 15 años.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.