Ex primer ministro paquistaní encarcelado recibirá tratamiento tras pérdida parcial de la visión

ISLAMABAD (AP) — El ex primer ministro de Pakistán, Imran Khan, actualmente en prisión, se someterá a tratamiento por una afección ocular en un centro médico especializado, manifestó el sábado un ministro del gabinete, días después de que la Corte Suprema ordenara una evaluación médica ante la creciente preocupación por su vista.

El ministro de Información, Attaullah Tarar, escribió en X que destacados especialistas en oftalmología le realizarían un examen al político como parte del tratamiento en curso, que comenzó a finales de enero después de que Khan informara una pérdida parcial de visión en su ojo derecho.

El ministro no indicó en qué centro médico ni cuándo sería tratado el ex primer ministro.

“También se presentará un informe detallado a la Corte Suprema. Por favor, eviten conjeturas, especulaciones y los intentos de convertir esto en retórica política y en un recurso para intereses creados”, señaló Tarar.

A principios de esta semana, el abogado de Khan, Salman Safdar, dijo a la Corte Suprema que el ex jefe de gobierno había perdido aproximadamente el 85% de la visión en su ojo derecho. Posteriormente, el tribunal ordenó a las autoridades que organizaran una evaluación por parte de un panel de médicos y facilitaran una llamada telefónica entre Khan, de 73 años, y sus hijos antes del 16 de febrero.

Simpatizantes del partido de Khan, Pakistan Tehreek-e-Insaf, o PTI, han realizado protestas en Islamabad y otras ciudades, exigiendo que sea trasladado a un hospital para recibir tratamiento especializado. Algunos de los legisladores del PTI y sus aliados también realizan una sentada frente al parlamento.

La familia de Khan respondió con enojo al anuncio de Tarar, al afirmar que no fue consultada antes de que lo llevaran a tratamiento, y ha pedido que familiares y su médico personal estén presentes durante cualquier procedimiento futuro.

La hermana del ex primer ministro, Aleema Khan, dijo el sábado en X que las autoridades habían organizado la llamada y que Khan habló con sus hijos durante unos 20 minutos. Estaba “extremadamente feliz” de escuchar sus voces después de un largo tiempo, afirmó, y añadió que la familia esperaba un tratamiento urgente de Khan en un hospital oftalmológico bajo la supervisión de sus médicos personales.

El antiguo astro del críquet convertido en político está en prisión desde 2023 tras ser condenado en un caso de corrupción.

Fue destituido del cargo mediante una votación parlamentaria de censura en abril de 2022. Ha alegado que su salida fue el resultado de una conspiración respaldada por Estados Unidos en la que participaron rivales políticos y el exjefe del ejército de Pakistán, Qamar Javed Bajwa —acusaciones que Washington, el ejército de Pakistán y sus oponentes políticos han negado.

Pese a sus problemas legales, Khan sigue siendo una figura central y popular en Pakistán, y el PTI busca su liberación. El tema de su pérdida parcial de visión surgió a finales de enero, cuando Tarar dijo que el ex primer ministro se había sometido a un procedimiento médico por una afección ocular y que gozaba de buena salud.

El PTI tuvo un desempeño sólido en las elecciones parlamentarias del 8 de febrero de 2024, pero no obtuvo la mayoría de los escaños en la Asamblea Nacional, que es la cámara baja del Parlamento. El partido afirmó que la votación fue manipulada. El gobierno niega esas acusaciones.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.