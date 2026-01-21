Ex primer ministro surcoreano Han, condenado a 23 años de cárcel por ley marcial

Una corte surcoreana condenó al ex primer ministro Han Duck‑soo a 23 años de prisión por ayudar e instigar una declaración de ley marcial que suspendió brevemente el mando civil a fines de 2024.

El juez Lee Jin-gwan, de la Corte del Distrito Central de Seúl, señaló que la ley marcial, declarada por el entonces presidente Yoon Suk Yeol en diciembre de 2024, tenía el "propósito de subvertir el orden constitucional" y fue una insurrección.

El acusado, en este caso, "desatendió hasta el final su deber y responsabilidad como primer ministro", añadió el juez Lee, quien pronunció la condena a 23 años de prisión, ocho más de lo solicitado por la fiscalía.

Tras el fallo, el tecnócrata de 76 años recibió la orden de presentarse de inmediato en prisión.

Yoon envió soldados a la sede del Parlamento y la Comisión Nacional Electoral, pero el legislativo, dominado por la oposición, logró reunirse y hacer decaer la ley marcial.

Posteriormente, el presidente fue destituido por el Parlamento, una decisión ratificada en abril por la Corte Constitucional, y el país celebró una nueva elección en junio.

Según el juez, Han "habría desempeñado un papel significativo en los actos de insurrección de Yoon y otros al asegurar, al menos formalmente, el cumplimiento del requisito procedimental".

Señaló que si bien Han "expresó su preocupación" a Yoon por la medida, no se opuso explícitamente ni urgió a otros miembros del gabinete a disuadir a Yoon de tomarla.

Han negó haber incurrido en ilegalidades, e insistió en que nunca apoyó ni ayudó en la declaración de la ley marcial.

Han asumió como presidente interino tras la separación de Yoon del cargo, y llegó a ser visto como un sólido aspirante conservador en la elección anticipada.

Renunció al cargo en mayo para promover su candidatura presidencial, pero esta colapsó cuando el partido de Yoon se negó a designarlo.