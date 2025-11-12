Ex primera dama de Gabón y su hijo condenados a 20 años de prisión por corrupción

Una corte de Gabón condenó en ausencia este miércoles a Sylvia y Noureddin Bongo, esposa e hijo del expresidente derrocado Ali Bongo, a 20 años de prisión por varios delitos de corrupción.

El juez Jean Mexant Essa Assoumou declaró a la ex primera dama culpable de recepción y malversación de fondos públicos y blanqueo de capitales, usurpación de fondos e instigación a la falsificación.

A Noureddin Bongo de malversación de fondos públicos, concusión, usurpación de títulos y funciones, blanqueo agravado de capitales y asociación ilícita.

Ambos fueron sentenciados en rebeldía a 20 años de prisión.

Detenidos tras el golpe de Estado del 30 de agosto de 2023, permanecieron encarcelados durante 20 meses en Gabón antes de que se les permitiera salir del país en libertad provisional.

Ali Bongo fue depuesto por miembros del ejército poco después de que las autoridades electorales anunciaran su reelección para un tercer mandato, tras 14 años en el poder.

Su padre, Omar Bongo, gobernó por más de 41 años ese país rico en petróleo de África central.

