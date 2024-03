TEGUCIGALPA, Honduras (AP) — La ex primera dama de Honduras, Ana García de Hernández, dijo el jueves que su decisión de buscar la presidencia el próximo año es para mostrarle al mundo la injusticia que se cometió con su esposo —el exmandatario Juan Orlando Hernández, quien recientemente fue condenado en Estados Unidos— y no para intentar protegerse a sí misma de ser procesada, como algunos lo han insinuado.

Durante una entrevista con The Associated Press en la misma residencia de Tegucigalpa donde la policía arrestó a su esposo en febrero de 2022 bajo una solicitud de extradición de Estados Unidos, la ex primera dama sostuvo que su esposo es inocente.

García señaló que, en las conversaciones que ha tenido con su esposo desde que fue declarado culpable en un tribunal de Manhattan el viernes de la semana pasada, el expresidente le dijo que “esta es una prueba más y vamos a seguir agotando las instancias; el mundo vio la injusticia que se cometió y nosotros tenemos que seguir de pie”.

El arresto de Hernández se produjo tres semanas después de que dejó el cargo, y fue extraditado en abril de 2022. Su juicio de dos semanas terminó la semana pasada, cuando fue declarado culpable de coludirse con narcotraficantes y de utilizar a sus fuerzas militares y policiales para permitir que toneladas de cocaína fueran enviadas a Estados Unidos.

García anunció el martes durante una conferencia de prensa que buscaría la candidatura a la presidencia por el Partido Nacional, al que pertenecía su esposo y uno de los principales partidos opositores del país. Las elecciones nacionales de Honduras están programadas para el 30 de noviembre de 2025.

Algunos políticos insinuaron inmediatamente después del anuncio que su candidatura a la presidencia era un intento de protegerse de ser procesada. La ex primera dama no ha sido acusada de ningún delito.

El hermano de Hernández, Juan Antonio “Tony” Hernández, fue sentenciado en marzo de 2021 a cadena perpetua en Estados Unidos por cargos relacionados con drogas y armas.

Los fiscales estadounidenses señalaron que la presidencia de Hernández había sido “un narcotráfico patrocinado por el Estado", pese a que algunos sectores del gobierno de Estados Unidos elogiaron a Hernández durante años por su cooperación en la lucha contra el tráfico de drogas.