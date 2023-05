Ex primera ministra Truss pide a Reino Unido más firmeza frente a China sobre Taiwán

La ex primera ministra británica Liz Truss pidió a su sucesor, Rishi Sunak, más firmeza frente a China en el tema de Taiwán, durante una visita a Taipéi en la que describió a la isla como un ejemplo del "rechazo sostenido al totalitarismo".

En una gira de cinco días a Taiwán, Truss reprochó a Sunak y a otros gobiernos occidentales ser demasiado complacientes con China.

La política conservadora -que estuvo en el poder menos de 50 días el año pasado y sigue siendo parlamentaria- reclamó a Sunak que cumpla con su promesa de campaña de designar a China como una "amenaza" estratégica.

"Algunos afirman que no quieren embarcarse en otra Guerra Fría. Pero no estamos en condiciones de tomar esa decisión porque China ya se lanzó en una batalla por la autosuficiencia, lo queramos o no debemos liberarnos de su economía", dijo Truss en un discurso ante el centro de estudios Prospect Foundation de Taipéi.

Acusó a Sunak, al igual que a otros gobiernos occidentales, de "intentar aferrarse a la idea de poder cooperar con China en temas como el cambio climático".

"Pero sin libertad y democracia, no hay nada más. Sabemos lo que sucede con el medio ambiente o la salud bajo regímenes totalitarios que no dicen la verdad. No puedes creer una palabra de lo que dicen", subrayó.

En una conferencia de prensa posterior, afirmó que está "absolutamente claro" que el presidente chino Xi Jinping "tiene ambiciones de tomar Taiwán".

China considera que Taiwán, que tiene 23 millones de habitantes, es una parte de su territorio que todavía no ha logrado reunificar desde el fin de la guerra civil en 1949.

Pekín afirma que prefiere una reunificación pacífica con Taiwán, pero no excluye recurrir a la fuerza.

El viaje a Taiwán de Truss fue criticado por el gobierno de China, que lo calificó como un "espectáculo político peligroso que no hará otra cosa que perjudicar al Reino Unido".

