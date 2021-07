Ex Sex Pistol defiende serie de TV refutada por su cantante

LONDRES (AP) — El exguitarrista de los Sex Pistols Steve Jones dijo el viernes que no le cae bien su excompañero de banda John Lydon y que no ha hablado con él desde 2008, pero negó que una serie de televisión sobre la banda deje mal parado al cantante conocido como Johnny Rotten.

Jones y el baterista Peter Cook demandaron a Lydon en la Corte Suprema de Gran Bretaña por el derecho a autorizar el uso de la música de la banda para la serie dirigida por Danny Boyle “Pistol”, basada en el libro de memorias de Jones “Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol”.

Al testificar en la disputa legal entre los compañeros de banda, Jones reveló que se sintió molesto cuando el manager de Lydon bloqueó una oferta para usar el himno punk de los Sex Pistols “God Save the Queen” en otra serie, la galardonada “The Crown”.

Lydon ha criticado duramente la serie apoyada por Disney como “irrespetuosa” y se niega a autorizar que las canciones sean incluidas. Afirma que las licencias para el uso de música no pueden otorgarse sin su consentimiento, pero Jones y Cook dicen que las solicitudes de licencias pueden decidirse por una mayoría de miembros de la banda.

La relación conflictiva entre los compañeros del grupo es un punto en cuestión en el caso. En una audiencia el viernes, el abogado de Lydon, Mark Cunningham, llevó a Jones por extractos del libro del guitarrista, incluyendo un pasaje que describe a Lydon como un “niño malcriado molesto”.

“Hay muchos elogios en el libro también”, dijo Jones. Negó la insinuación del abogado de que le molestara la prominencia y perfil de Lydon, el miembro más famoso de los Sex Pistols.

Al preguntarle si le desagradaba Lydon, Jones dijo: “Supongo que sí”. Señaló que los dos no han hablado desde 2008, el año de la última gira de reunión de la banda.

Jones, quien participó como testigo vía video desde Los Ángeles, dijo que no había nada inusual sobre las diferencias entre los excompañeros.

“Creo que hay muchas bandas que se resienten entre sí”, dijo el músico, quien llevaba traje, corbata y anteojos para su aparición en la corte.

Jones dijo que estaba “molesto” cuando el manager de Lydon echó a perder la oportunidad de incluir “God Save the Queen” en el drama real de Netflix “The Crown”.

“Yo era un gran admirador del programa y estaba emocionado de que nuestra música fuera a aparecer en él, así que me enojé mucho cuando descubrí que el manager de John lo había bloqueado”, dijo Jones en una declaración escrita como testigo.

El bajista original de la banda, Glen Matlock, y los herederos del reemplazo de Matlock, Sid Vicious, apoyan la postura de Cook y Jones en el caso. Vicious murió en 1979 a los 21 años.

Durante la audiencia, Jones cuestionó la opinión de Lydon de que “Pistol” era hostil hacia él. Dijo que su esperanza era que Lydon “se sumara a esto y tuviera algo de fe”.

“No se trata de insultar a nadie en esta serie de televisión”, dijo. “No es nuestra intención hacerle quedar mal”.

Formada en Londres en 1975, Sex Pistols energizó y escandalizó la escena musical británica con canciones como “God Save the Queen” y “Anarchy in the U.K.” La banda se separó en 1978 después de lanzar un álbum, pero los miembros sobrevivientes se han reunido para varios conciertos a lo largo de los años.

“Pistol” es producida para la subsidiaria de Disney FX bajo la dirección de Boyle, el director ganador del Oscar de “Trainspotting” y “Slumdog Millionaire” (“Quisiera ser millonario”).

El caso continuará en la corte la próxima semana.

