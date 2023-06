ExaGrid gana 2 premios en los Storage Awards 2023

MARLBOROUGH, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--jun. 13, 2023--

ExaGrid ®, la única solución de almacenamiento de copias de seguridad por niveles (Tiered Backup Storage) del sector, anuncia que la empresa ha sido galardonada con dos premios, incluidos el de Enterprise Backup Hardware Vendor of the Year (Proveedor de hardware de copias de seguridad empresariales del año) y el de Immutable Storage Company of the Year (Empresa de almacenamiento inmutable del año), anunciados en la 20. a ceremonia anual de los Storage Awards de Storage Magazine, «The Storries XX», celebrada en Londres el 8 de junio de 2023.

Los ganadores se eligen por votación del público. Con el de este año, ya van seis ediciones en las que ExaGrid gana los premios «The Storries», y es el tercer año consecutivo que ExaGrid se alza con el galardón Enterprise Backup Hardware Vendor of the Year.

ExaGrid sigue cosechando reconocimientos por sus dispositivos Tiered Backup Storage, con cinco premios en lo que va de 2023, entre ellos:

«Nos sentimos honrados de ganar estos premios, y agradecemos a todos los que votaron por nosotros, así como a nuestro personal, clientes y socios de canal por su apoyo. Felicitaciones y un agradecimiento especial al equipo de Storage Awards que han estado reconociendo la excelencia en la industria del almacenamiento durante 20 años en “The Storries”, de igual forma, felicitaciones a nuestros compañeros ganadores de premios», manifestó Bill Andrews, presidente y director ejecutivo de ExaGrid. «ExaGrid agradece el continuo reconocimiento a nuestra solución Tiered Backup Storage. Estamos orgullosos de ofrecer un enfoque de próxima generación para el almacenamiento de copias de seguridad que brinda a las organizaciones lo mejor en protección de datos: el rendimiento de copias de seguridad y restauración más rápido, la única arquitectura escalable para adaptarse al crecimiento de los datos, seguridad integral y recuperación ante ataques de ransomware, y soporte al cliente líder en la industria, todo ello con el menor costo inicial y a lo largo del tiempo».

Acerca de ExaGrid ExaGrid ofrece «Tiered Backup Storage», un almacenamiento de copia de seguridad por niveles con una zona de aterrizaje de caché de disco única, un repositorio de retención a largo plazo y una arquitectura de escalabilidad. La zona de aterrizaje de ExaGrid proporciona las copias de seguridad y restauraciones más rápidas, así como recuperaciones instantáneas de máquinas virtuales. El «Repository Tier» o nivel de repositorio ofrece el menor costo para el servicio a largo plazo. La arquitectura escalable de ExaGrid incluye dispositivos completos y garantiza una ventana de copia de seguridad de longitud fija a medida que los datos crecen, lo que elimina las costosas actualizaciones integrales y la obsolescencia del producto. ExaGrid ofrece el único enfoque de almacenamiento de copias de seguridad de dos niveles con un nivel no orientado a la red, borrados retrasados y objetos inmutables para recuperarse de los ataques de ransomware.

ExaGrid cuenta con ingenieros de sistemas de venta física y preventa en los siguientes países: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Benelux, Brasil, Canadá, Catar, Chile, CEI, Colombia, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Francia, Hong Kong, India, Israel, Italia, Japón, México, Países Nórdicos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Singapur, Sudáfrica y Turquía, entre otras regiones.

Visítenos en exagrid.com y conéctese con nosotros en LinkedIn. Vea lo que nuestros clientes tienen para decir acerca de sus propias experiencias con ExaGrid y sepa por qué ahora dedican mucho menos tiempo a realizar las copias de seguridad. Todo ello en nuestras historias de éxito de clientes. ¡ExaGrid se enorgullece de su puntuación NPS de +81!

