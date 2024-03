ExaGrid obtiene la calificación Premier 5-Star en la Guía de Programa de Socios CRN® 2024

MARLBOROUGH, Mass.--(BUSINESS WIRE)--mar. 26, 2024--

ExaGrid®, la única solución de almacenamiento de copia de seguridad por niveles del sector, anunció hoy que ha sido reconocida por CRN®, una marca de The Channel Company, con el prestigioso premio 5-Star Award en su Guía de Programa de Socios 2024. Esta guía anual proporciona información esencial a los proveedores de soluciones que exploran programas de socios proveedores de tecnología que ofrecen un alto valor y se alinean con sus necesidades y objetivos empresariales. ExaGrid se sitúa detrás de más de 25 aplicaciones y utilidades de copia de seguridad como almacenamiento de copia de seguridad y proporciona el mayor rendimiento para la copia de seguridad y la recuperación, la mejor escalabilidad, el único air gap escalonado no orientado a la red para la recuperación de ransomware, e incluye deduplicación de datos para reducir la huella de almacenamiento y el costo.

ExaGrid Earns 5-Star Rating in 2024 CRN® Partner Program Guide (Graphic: Business Wire)

La amplitud y la profundidad de la asistencia y los recursos que los proveedores de tecnología ofrecen a través de sus programas de socios es un aspecto fundamental que los proveedores de soluciones deben tener en cuenta a la hora de decidir con qué proveedores de TI, proveedores de servicios y distribuidores asociarse para crear soluciones tecnológicas de primera clase. Elementos del programa como los incentivos financieros, la asistencia en ventas y marketing, la formación y certificación, la asistencia técnica, etc., pueden diferenciar a los proveedores y desempeñar un papel clave en el impulso del crecimiento a largo plazo de sus socios.

La calificación de 5 estrellas se concede a las empresas que han creado sus programas de socios para ir más allá en su compromiso de fomentar asociaciones de canal sólidas, rentables y exitosas.

Para la Guía de Programa de Socios 2024, CRN evaluó a los proveedores en función de los requisitos y ofertas del programa, como la formación y educación de los socios, el soporte preventa y posventa, los programas y recursos de marketing, el soporte técnico y la comunicación.

ExaGrid ofrece muchas innovaciones en su programa de socios distribuidores de ExaGrid, entre las que se incluyen:

"Nos sentimos honrados de que el Programa de Socios Revendedores de ExaGrid haya sido galardonado con una calificación de 5 estrellas en la Guía de Programas de Socios de CRN", dijo Bill Andrews, Presidente y CEO de ExaGrid. "ExaGrid cuenta con el programa de distribuidores más sólido y exclusivo del sector, que ha sido diseñado para superar las expectativas de nuestros socios. El almacenamiento de copias de seguridad es un mercado enorme y está creciendo, y esperamos trabajar con nuevos socios en 2024 y que continúe el éxito con nuestros socios actuales en todo el mundo. Nuestro objetivo es ayudar a nuestros socios a ofrecer a sus clientes un producto que resuelva los problemas a los que se enfrentan con el almacenamiento de copias de seguridad y un producto que simplemente funcione y que cuente con un soporte increíblemente bueno. Cuando trabajamos juntos, todos ganamos", afirmó.

"El reconocimiento en esta lista refleja el valor de los programas de socios de los proveedores destacados y su compromiso para evolucionar con los proveedores de soluciones y apoyar el éxito del canal de TI", dijo Jennifer Follett, vicepresidenta de contenido de EE. UU. y editora ejecutiva de CRN, en The Channel Company. Este reconocimiento permite a los proveedores de soluciones descubrir proveedores que siguen el ritmo de evolución de los requisitos de su negocio y de sus clientes". Con la Guía de Programas de Socios 2024 de CRN, los proveedores de soluciones pueden acceder a una visión profunda de las fortalezas únicas de cada programa de socios y de los vendedores que demuestran dedicación a su comunidad de socios".

La Guía de Programas de Socios 2024 aparecerá en el número de abril de 2024 de CRN y en línea en www.CRN.com/PPG.

Acerca de ExaGrid ExaGrid proporciona almacenamiento de copia de seguridad por niveles con una exclusiva zona de aterrizaje de caché de disco, un repositorio de retención a largo plazo y una arquitectura escalable. La zona de aterrizaje de ExaGrid proporciona las copias de seguridad, restauraciones y recuperaciones de máquinas virtuales más rápidas. La capa de repositorio ofrece el costo más bajo de retención a largo plazo. La arquitectura de escalabilidad horizontal de ExaGrid incluye dispositivos completos y garantiza una ventana de copia de seguridad de longitud fija a medida que crecen los datos, lo que elimina las costosas actualizaciones y la obsolescencia de los productos. ExaGrid ofrece el único enfoque de almacenamiento de copias de seguridad de dos niveles con un nivel no orientado a la red, borrados retardados y objetos inmutables para recuperarse de ataques de ransomware.

ExaGrid cuenta con ingenieros de sistemas de venta física y preventa en los siguientes países: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Benelux, Brasil, Canadá, Catar, Chile, CEI, Colombia, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Francia, Hong Kong, India, Israel, Italia, Japón, México, Países Nórdicos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Singapur, Sudáfrica y Turquía, entre otras regiones.

Visítenos en exagrid.com o conéctese con nosotros en LinkedIn. Vea lo que dicen nuestros clientes sobre sus propias experiencias con ExaGrid y sepa por qué ahora pasan mucho menos tiempo haciendo el almacenamiento de copias de seguridad en las historias de éxito de nuestros clientes. ExaGrid está orgulloso de nuestra puntuación de +81 NPS!

ExaGrid es una marca comercial registrada de ExaGrid Systems, Inc. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

Acerca de The Channel Company The Channel Company hace posible un rendimiento innovador del canal de TI con nuestros medios de comunicación dominantes, eventos atractivos, consultoría y formación expertas, y servicios y plataformas de marketing innovadores. Como catalizador del canal, conectamos y potenciamos a los proveedores de tecnología, los proveedores de soluciones y los usuarios finales. Respaldados por casi 40 años de experiencia inigualable en el canal, aprovechamos nuestros profundos conocimientos para idear nuevas soluciones innovadoras para los retos en constante evolución del mercado tecnológico. www.thechannelcompany.com

Siga a The Channel Company:Twitter, LinkedIn y Facebook.

© 2024 2024 The Channel Company, Inc. CRN es una marca registrada de The Channel Company, Inc. Todos los derechos reservados.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

