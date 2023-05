ExaGrid se lleva 3 premios del sector en los Network Computing Awards 2023

MARLBOROUGH, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--may. 26, 2023--

ExaGrid ¬ģ, la √ļnica soluci√≥n de almacenamiento de copias de seguridad por niveles (Tiered Backup Storage) del sector, anuncia que la compa√Ī√≠a ha sido galardonada con tres premios relevantes, que son: Bench Tested Product of the Year en la categor√≠a hardware, Company of the Year y Storage Product of the Ye a r, durante la ceremonia de entrega de los Network Computing Awards, celebrada en Londres el 18 de mayo de 2023.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230525005192/es/

Photo courtesy of Network Computing.

Los premios de esta edici√≥n marcan el quinto a√Īo de √©xitos de ExaGrid en los Network Computing Awards. Es el tercer a√Īo consecutivo en que ExaGrid obtiene el premio Storage Product of the Year (Producto de almacenamiento del a√Īo) y el cuarto a√Īo consecutivo en que ExaGrid gana el premio Company of Year (a la Empresa del a√Īo).

Los premios Company of the Year y Storage Product of the Year se otorgan por votaci√≥n del p√ļblico. El premio Bench Tested Product of the Year en la categor√≠a hardware (Producto del a√Īo probado en laboratorio) fue elegido por el equipo editorial de Network Computing Magazine bas√°ndose en una revisi√≥n independiente de productos de la integraci√≥n avanzada de ExaGrid con Veeam y el soporte de las caracter√≠sticas de Veeam, incluido Veeam Fast Clone (a partir de Veeam V12 y lanzado en 2023).

¬ęNos llena de orgullo ganar estos tres premios. Felicitaciones a todos los ganadores de los Network Computing Awards 2023, y muchas gracias a todos los que votaron por nosotros y al equipo editorial de Network Computing¬Ľ, se√Īal√≥ Bill Andrews, presidente y director ejecutivo de ExaGrid. ¬ęExaGrid sigue innovando su producto, ofreciendo un enfoque de pr√≥xima generaci√≥n para el almacenamiento de copias de seguridad que ofrece a las organizaciones lo mejor en protecci√≥n de datos: el rendimiento de copia de seguridad y restauraci√≥n m√°s r√°pido, la arquitectura escalable √ļnica para adaptarse al crecimiento de los datos, seguridad integral y recuperaci√≥n ante ransomware, y soporte al cliente l√≠der en la industria, todo ello con el menor costo inicial y a lo largo del tiempo. Estamos orgullosos de nuestro ‚ÄúTiered Backup Storage‚ÄĚ y agradecidos por el continuo reconocimiento que recibimos todos estos a√Īos¬Ľ.

Acerca de ExaGrid ExaGrid ofrece ¬ęTiered Backup Storage¬Ľ, un almacenamiento de copia de seguridad por niveles con una zona de aterrizaje de cach√© de disco √ļnica, un repositorio de retenci√≥n a largo plazo y una arquitectura de escalabilidad. La zona de aterrizaje de ExaGrid proporciona las copias de seguridad y restauraciones m√°s r√°pidas, as√≠ como recuperaciones instant√°neas de m√°quinas virtuales. El ¬ęRepository Tier¬Ľ o nivel de repositorio ofrece el menor costo para el servicio a largo plazo. La arquitectura escalable de ExaGrid incluye dispositivos completos y garantiza una ventana de copia de seguridad de longitud fija a medida que los datos crecen, lo que elimina las costosas actualizaciones integrales y la obsolescencia del producto. ExaGrid ofrece el √ļnico enfoque de almacenamiento de copias de seguridad de dos niveles con un nivel no orientado a la red, borrados retrasados y objetos inmutables para recuperarse de los ataques de ransomware.

ExaGrid cuenta con ingenieros de sistemas de venta f√≠sica y preventa en los siguientes pa√≠ses: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Benelux, Brasil, Canad√°, Chile, CEI, Colombia, Corea del Sur, Emiratos √Ārabes Unidos, Estados Unidos, Francia, Hong Kong, Iberia, India, Israel, Jap√≥n, M√©xico, Pa√≠ses N√≥rdicos, Polonia, Reino Unido, Rep√ļblica Checa, Singapur, Sud√°frica y Turqu√≠a, entre otras regiones.

Visítenos en exagrid.com y conéctese con nosotros en LinkedIn. Vea lo que nuestros clientes tienen para decir acerca de sus propias experiencias con ExaGrid y sepa por qué ahora dedican mucho menos tiempo a realizar las copias de seguridad. Todo ello en nuestras historias de éxito de clientes. ¡ExaGrid se enorgullece de su puntuación NPS de +81!

ExaGrid es una marca comercial registrada de ExaGrid Systems, Inc. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versi√≥n oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptaci√≥n y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la √ļnica versi√≥n del texto que tendr√° un efecto legal.

CONTACT: Prensa:

Mary Domenichelli

Exagrid

mdomenichelli@exagrid.com

