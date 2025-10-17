Exasesor de Trump Bolton se entrega tras ser acusado de manejo indebido de información clasificada

Por Sarah N. Lynch y Jack Queen

GREENBELT, EEUU, 17 oct (Reuters) - John Bolton, el halcón de la seguridad nacional y exasesor de Donald Trump que se ha convertido en uno de los mayores críticos del presidente de Estados Unidos, se entregó el viernes por la mañana acusado de manejar indebidamente información clasificada.

Bolton, que fue acusado el jueves, es el tercero de los críticos prominentes de Trump que se enfrenta a un proceso judicial en las últimas semanas, a medida que el mandatario prescinde de normas de décadas diseñadas para aislar a las fuerzas de seguridad federales de las presiones políticas.

Bolton no habló con los periodistas a su llegada al juzgado de Greenbelt (Maryland) para entregarse. Se espera que comparezca ante el tribunal a lo largo del día.

Bolton y su equipo fueron vistos entrando en la oficina del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos para entregarse.

La acusación alega que Bolton compartió información sensible con dos de sus familiares para su posible uso en un libro que estaba escribiendo, incluidas notas sobre sesiones informativas de inteligencia y reuniones con altos funcionarios del gobierno y líderes extranjeros.

"Espero con interés la lucha para defender mi conducta legal y exponer el abuso de poder (de Trump)", dijo Bolton en un comunicado el jueves.

Su abogado, Abbe Lowell, dijo que Bolton no compartió ni almacenó ilegalmente ninguna información.

Trump, un republicano que hizo campaña para la presidencia como un voto de retribución después de enfrentarse a una serie de problemas legales una vez que su primer mandato en la Casa Blanca terminó en 2021, ha presionado de forma activa a su fiscal general, Pam Bondi, para que presente cargos contra sus adversarios percibidos.

