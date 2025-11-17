Excampeón de boxeo Anthony Joshua peleará contra estrella de YouTube Jake Paul

El excampeón mundial de peso pesado Anthony Joshua peleará contra la estrella de YouTube Jake Paul en un combate profesional en Estados Unidos el próximo mes, anunció este lunes Matchroom Boxing, la empresa promotora del combate.

Joshua, británico de 36 años y excampeón unificado de peso pesado en dos ocasiones, se enfrentará al YouTuber convertido en boxeador en el Kaseya Center de Miami.

La pelea constará de ocho asaltos de tres minutos cada uno.

Paul, de 28 años, tenía previsto inicialmente enfrentarse al peso ligero Gervonta Davis en un combate de exhibición a principios de este mes, pero esta pelea fue cancelada.

El YouTuber estadounidense ya se midió, en noviembre de 2024 en Texas, al legendario boxeador Mike Tyson.

Joshua no ha vuelto a pelear desde que fue derrotado por su compatriota Daniel Dubois en Wembley en septiembre del año pasado en un combate por el título de la Federación Internacional de Boxeo.

