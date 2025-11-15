Excampeón de boxeo Joseph Parker niega haber consumido sustancias prohibidas

LONDRES (AP) — El excampeón de peso pesado Joseph Parker negó haber tomado alguna sustancia prohibida y expresó que su prueba de dopaje fallida tras la derrota del mes pasado ante Fabio Wardley fue "una verdadera sorpresa".

La prueba antidopaje voluntaria del neozelandés, realizada el día de la pelea, arrojó un resultado adverso, anunció el viernes la empresa promotora Queensberry.

Wardley detuvo a Parker en el undécimo asalto en el O2 Arena de Londres el 25 de octubre en una pelea para determinar quién se convertiría en el retador obligatorio de la OMB al campeón mundial indiscutido Oleksandr Usyk.

“Antes de mi reciente pelea, me sometí a una prueba voluntaria y ahora me han informado que arrojó un resultado adverso. Esto fue una verdadera sorpresa para mí”, afirmó el sábado temprano Parker en un comunicado en Instagram.

"No tomé ninguna sustancia prohibida, no uso drogas para mejorar el rendimiento y no apoyo su uso", continuó. "Estoy cooperando plenamente con el proceso que está en marcha y confío en que la investigación limpiará mi nombre".

Parker, de 33 años, enfrenta una posible suspensión prolongada por parte de la Junta de Control de Boxeo Británica.

"Gracias a todos los que han enviado mensajes de apoyo. Significa mucho para mí y mi familia", agregó el comunicado de Parker. "Cuando la investigación esté completa, hablaré abiertamente y responderé preguntas".

El viernes, Queensberry dijo que la Asociación Voluntaria Antidopaje había informado a todas las partes del resultado adverso. La empresa promotora dijo que no hará más comentarios "mientras el asunto se investiga más a fondo".

Parker ganó el título de la OMB en diciembre de 2016 cuando venció a Andy Ruiz Jr. por decisión mayoritaria. Luego perdió el cinturón ante Anthony Joshua por decisión unánime a finales de marzo de 2018 en el Estadio Principality de Cardiff.

AP Boxeo: https://apnews.com/hub/boxing