Excampeón mundial de boxeo Ricky Hatton fallece a los 46 años

LONDRES, 14 sep (Reuters) - El gran boxeador británico Ricky Hatton, excampeón del mundo en dos divisiones, falleció a los 46 años, informó el domingo la Asociación Mundial de Boxeo.

Apodado "El Hitman", Hatton ganó los títulos de peso wélter ligero de la AMB, la OIB y la FIB, así como el campeonato mundial de peso wélter de la AMB, durante sus 15 años de carrera profesional, antes de retirarse en 2012.

Este año tenía previsto reaparecer en un evento en Dubái.

"Un verdadero campeón, un espíritu indomable y una leyenda de este deporte. Tu legado vivirá en cada pelea y en los corazones de los aficionados al boxeo de todo el mundo", publicó la AMB en Instagram.

La Policía de Gran Manchester dijo que se había encontrado un cuerpo el domingo por la mañana en una dirección de Hyde, en la ciudad del norte de Inglaterra.

"La muerte no está siendo tratada como sospechosa", dijo un portavoz de la policía.

Hatton logró 45 victorias en 48 combates a lo largo de su carrera, pero en los años posteriores a su retirada dijo que había intentado suicidarse varias veces y se había sincerado sobre su lucha contra la depresión, la bebida y las drogas.

"Me estaba descarrilando con la bebida y eso me llevó a las drogas. Era como un tren desbocado", dijo a la radio de la BBC en 2016.

Hatton se convirtió en embajador de la organización benéfica de salud mental Campaign Against Living Miserably en 2023.

El momento culminante de la carrera de Hatton en el ring llegó en 2005, cuando detuvo al australiano Kostya Tszyu en un duelo brutal en Manchester para añadir el título de peso wélter ligero de la IBF al cinturón de la WBU que ya poseía.

Tenía un récord perfecto de 43-0 hasta que Floyd Mayweather Jr le tumbó en Las Vegas en 2007 y nunca volvió a ser el mismo. La segunda derrota de Hatton se produjo en 2009, cuando Manny Pacquiao lo noqueó.

"Me entristece profundamente la noticia del fallecimiento de Ricky Hatton. No sólo fue un gran luchador dentro del ring, sino también un hombre valiente y amable en la vida", escribió Pacquiao en X.

"Compartimos momentos inolvidables en la historia del boxeo y siempre honraré el respeto y la deportividad que demostró".

El británico Amir Khan, excampeón mundial del peso wélter ligero, describió a Hatton como "un amigo, un mentor, un guerrero".

"Ricky, gracias por todo. Por tus combates, tus momentos de gloria, tu garra.

Gracias por empujarnos, por mostrarnos lo que es posible (...) siempre tendrás tu lugar en el ring de nuestros recuerdos", dijo Khan en X.

Hatton era aficionado del Manchester City de toda la vida y en la mayoría de sus combates vestía pantalones cortos azul cielo, a juego con los colores del club de fútbol. El club de la Premier League celebró un estruendoso minuto de agradecimiento antes de su derbi del domingo contra el Manchester United, en el que ambos conjuntos de seguidores presentaron sus respetos.

"Ricky era uno de los seguidores más queridos y venerados del City (...) todos en el club queremos enviar nuestro más sentido pésame a su familia y amigos", añadió el City. (Reporte de Sarah Young; reporte adicional de Chiranjit Ojha en Bengaluru, Martyn Herman en Londres; Editado en español por Ricardo Figueroa)