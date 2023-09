El excanciller mexicano Marcelo Ebrard pidió este miércoles repetir la encuesta que realizó el oficialismo para elegir a su candidato presidencial al reportar varias "irregularidades importantes".

"Ya podemos concluir a estas alturas que si no se repone el procedimiento, sino se hace bien esta encuesta, pues entonces no estamos cumpliendo los objetivos que nos hemos planteado, así me favorezca", dijo Ebrard a la prensa horas antes de que el partido oficialista Morena informe el resultado de los sondeos que realizó a su militancia para elegir al aspirante.

