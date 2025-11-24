Excandidato de Guyana denuncia que el Parlamento le impide ser jefe de la oposición

El multimillonario que quedó de segundo en las elecciones presidenciales de Guyana, Azruddin Mohamed, denunció este lunes que el Parlamento le está impidiendo ser declarado como jefe de la oposición y anunció que impugnará la decisión.

La Constitución de Guyana establece que quien quede en segundo lugar en los comicios presidenciales debe ser declarado como líder de la oposición.

Mohamed enfrenta junto a su padre Nazar Mohamed una solicitud de extradición de Estados Unidos por contrabando de oro y fraude. Ambos fueron arrestados y liberados el 31 de octubre bajo fianza por la justicia guyanesa.

"El próximo paso será acudir al tribunal", dijo Mohamed a los periodistas. "No creo que (las autoridades) tengan la intención" de declararme jefe de la oposición "en un futuro cercano".

El opositor hizo esta declaración tras salir de una audiencia judicial sobre la solicitud de extradición de Estados Unidos. La próxima está programada para el 28 de noviembre.

"Este caso lleva años y lo ganaremos (...) No se puede simplemente extraditar a alguien así", añadió Mohamed, que además negó que esté buscando ser declarado líder de la oposición para evitar ser extraditado.

Durante la audiencia, los fiscales presentaron documentos adicionales al tribunal para respaldar la solicitud de extradición.

Uno de sus abogados defensores, Roysdale Forde, rechazó las acusaciones de que los Mohamed tuvieran vínculos con el gobierno venezolano o el Medio Oriente, argumentando que los documentos proporcionados por Estados Unidos no contienen información que respalde tales afirmaciones.

Apodado el "Trump guyanés" y señalado por la prensa como un "playboy" aficionado a los autos lujosos, Azruddin Mohamed, de 38 años, irrumpió en la política guyanesa este año al postularse como candidato presidencial tras fundar su partido WIN.

Aunque no logró vencer a Irfaan Ali, reelecto como presidente con el 55% de los votos, Mohamed causó una gran sorpresa en el tradicional sistema bipartidista de Guyana al quedar en segundo lugar con el 24,87% de los votos, superando al antiguo líder de la oposición Aubrey Norton que recibió el 17,79%.

Azruddin prometía como candidato acabar con la corrupción y sacudir a las élites políticas destacando su éxito financiero. Entre sus promesas populistas destacó la idea de no aceptar un salario en caso de ser presidente.

