Excandidato presidencial que estuvo preso no prevé elecciones en breve en Venezuela

Márquez, quien estuvo poco más de un año en prisión, fue de los primeros excarcelados tras la captura y extracción de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. En su primera rueda de prensa pública en Caracas se mostró sereno y abierto al diálogo con distintos factores políticos.

Agregó que no tiene intenciones de dirigir el Consejo Nacional Electoral (CNE), donde fue rector, y prefiere estar "al lado de la gente" para impulsar cambios sólidos. Observadores interpretaron que buscará la presidencia, cuando se abra el escenario electoral.

Esta semana, asistió al Discurso del Estado de la Unión en Washington, invitado por la Casa Blanca, y recibió una fuerte ovación en el Capitolio estadounidense con palabras de elogio del presidente estadounidense Donald Trump, lo cual desató una serie de especulaciones sobre el respaldo de Washington a una candidatura suya.

Márquez se manifestó abierto al diálogo tanto con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, como con la líder opositora María Corina Machado, premio nobel de la paz 2025.

(ANSA).