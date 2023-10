CARACAS, 8 oct(Reuters) - El dos veces excandidato presidencial venezolano, Henrique Capriles, dijo el domingo que no continuará con su postulación a la elección primaria opositora debido a la inhabilitación, que le impediría postularse a cargos públicos.

El retiro de Capriles, un abogado de 51 años, se había anticipado en algunos medios desde hace semanas, en parte porque su campaña no despegaba en las encuestas y su figura parecía agotada tras sus anteriores intentos de llegar a la presidencia.

"Pongo mi candidatura a la primaria, a la orden de las bases que me eligieron en mi partido", dijo Capriles en una carta pública difundida en la red social X, antes Twitter.

"La realidad es que sigo enfrentando una inhabilitación política que me hace decidir que no puedo continuar en esta carrera electoral", agregó. "Este paso no lo doy a la ligera".

La salida del político parecería ser un golpe simbólico para el proceso interno de la oposición porque aunque no era un favorito, siempre apoyó el proceso eleccionario y la unidad opositora como única forma de derrotar al mandatario Nicolás Maduro en los comicios presidenciales del 2024, aunque el jefe de Estado aún no formaliza su candidatura.

Capriles, inhabilitado en 2017 por 15 años, no dijo si apoyará a otros aspirantes como María Corina Machado, una ingeniera industrial de 57 años, que encabeza los sondeos de la primaria con más de 40%, mientras su más cercanos rivales apenas si rozan el 10%.

Machado, al igual que Capriles, tiene prohibido buscar cargos de elección popular por controversiales decisiones de la Contraloría General, vista por críticos y opositores como un brazo del gobierno.

La oposición no ha dicho cómo podrá superar el escollo que con esa prohibición Machado esta impedida de registrar su candidatura ante las autoridades electorales, en caso ganar la primaria prevista para el 22 de octubre. (Reporte de Vivian Sequera y Deisy Buitrago; Editado por Aida Peláez-Fernández)