Excarcelado en Venezuela un ex diputado cercano a Machado
Guanipa estuvo arrestado por más de ocho meses. La alegría de la Premio Nobel
"Les anuncio que mi padre, Juan Pablo Guanipa, fue liberado hace unos minutos. Tras más de ocho meses de injusto encarcelamiento y más de un año y medio separados, pronto nos reuniremos con toda nuestra familia. Aún hay cientos de venezolanos encarcelados injustamente. Exigimos la liberación inmediata, completa e incondicional de todos los presos políticos", escribió su hijo, Ramón Guanipa, en redes sociales.
Guanipa, exdiputado y exvicepresidente de la Asamblea Nacional, fue arrestado en junio de 2025 en el marco de una ola de arrestos contra simpatizantes de Machado. Su caso fue ampliamente denunciado por organizaciones nacionales e internacionales.
"Mi querido Juan Pablo, cuento los minutos para abrazarte.
Eres un héroe, y la historia siempre lo reconocerá. Libertad para todos los presos políticos", escribió Machado, Premio Nobel de la Paz, en redes sociales. (ANSA).