Excarcelado opositor Guanipa invita a debate sobre "presente" y "futuro" de Venezuela

El excarcelado dirigente opositor Juan Pablo Guanipa dijo el domingo que hay "mucho que hablar sobre el presente y futuro de Venezuela", a medida que avanza un proceso de amnistía en la nueva era pos-Nicolás Maduro.

"Aquí estamos saliendo en libertad después de año y medio", dijo Guanipa, cercano colaborador de la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. En un video publicado en su cuenta de X mostraba lo que parece ser su boleta de excarcelación.

"Diez meses escondidos, casi nueve meses aquí detenido" en Caracas. "Hoy estamos saliendo en libertad. Mucho que hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela, siempre con la verdad por delante", añadió.