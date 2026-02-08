Excarcelan a aliado de opositora Machado a las puertas de una amnistía en Venezuela

Un cercano aliado de la Nobel de la Paz y líder opositora venezolana, María Corina Machado, fue excarcelado el domingo, cuando se cumple un mes de que el gobierno encargado anunciara un proceso de excarcelaciones y a las puertas de una amnistía general en la nueva era pos-Nicolás Maduro.

Juan Pablo Guanipa, de 61 años, fue liberado pocos días antes de que el Parlamento venezolano vote el martes una ley de amnistía general propuesta por la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero.

Guanipa, de 61 años, fue detenido el 23 de mayo de 2025 vinculado a una supuesta conspiración contra la elección de gobernadores y diputados al Parlamento.

Su liberación fue anunciada por su hijo Ramón Guanipa y poco después el propio dirigente excarcelado publicó un video en su cuenta en X, en el que muestra lo que parece ser su boleta de excarcelación.

"Aquí estamos saliendo en libertad después de año y medio", dijo Guanipa, quien fue vicepresidente del Parlamento.

"Diez meses escondidos, casi nueve meses aquí detenido" en Caracas. "Hoy estamos en libertad. Mucho que hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela, siempre con la verdad por delante", añadió.

El dirigente estuvo en la clandestinidad por meses y su última aparición pública fue el 9 de enero de 2025 para acompañar a Machado a una concentración contra la nueva investidura de Maduro tras las elecciones del 28 de julio de 2024, que la oposición denunció como un fraude.

Se le imputaron los delitos de terrorismo, lavado de dinero e incitación a la violencia y el odio.

- "Libertad para todos" -

Machado, en tanto, celebró la excarcelación de Guanipa, una figura clave de la oposición venezolana.

"Mi querido Juan Pablo, contando los minutos para abrazarte! Tú eres un héroe y la historia lo reconocerá SIEMPRE. Libertad para TODOS los presos políticos!!", escribió la Nobel de la Paz en un mensaje en X.

El 8 de enero el gobierno interino de Venezuela anunció un proceso para otorgar un "número importante" de excarcelaciones en medio de la presión ejercida por Estados Unidos.

Familiares y oenegés han denunciado desde entonces que las liberaciones se han producido a cuentagotas.

Aún quedan colaboradores de Machado presos, entre ellos Freddy Superlano y el asesor jurídico Perkins Rocha.

Superlano fue detenido en julio de 2024 en medio de la cuestionada reelección de Maduro. Está recluido en la cárcel del Rodeo I y antes estuvo en la temida prisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide.

Superlano fue inhabilitado políticamente después de ganar en 2021 la gobernación del estado Barinas, un antiguo feudo del chavismo. Era diputado de la Asamblea Nacional (2016-2021) y fue coordinador regional del partido Voluntad Popular.

"Todavía hay cientos de venezolanos injustamente encarcelados. Exigimos la liberación inmediata, plena e incondicional de TODOS los presos políticos", indicó Ramón Guanipa tras anunciar la excarcelación de su padre.