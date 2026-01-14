Excarcelan a periodista y activista opositor venezolano Roland Carreño

El activista opositor Roland Carreño, periodista de profesión, fue excarcelado en Venezuela en medio del lento proceso de liberaciones prometido por el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez informó el miércoles el sindicato de la prensa.

"Confirmamos la excarcelación del periodista Roland Carreño. Estuvo preso desde el 2 de agosto de 2024: 1 año, 5 meses y 12 días", escribió el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) en la red X.

Carreño fue detenido en medio de la crisis generada tras la cuestionada reelección de Maduro en 2024. Estuvo previamente en prisión entre 2020 y 2023 acusado de "terrorismo".