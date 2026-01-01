Excarcelan en Venezuela al menos a 87 detenidos en protestas poselectorales de 2024, según oenegés

Al menos 87 personas detenidas en manifestaciones luego de la reelección de Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024, que la oposición denunció como fraudulentas, fueron excarceladas este jueves en Venezuela, informaron dos oenegés.

"La mañana de este 1º de enero, madres y familiares reportaron nuevas excarcelaciones de presos políticos desde la cárcel de Tocorón, estado Aragua (norte)", publicó en redes sociales el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).

Es el segundo grupo de excarcelados en la última semana. El 25 de diciembre las autoridades venezolanas anunciaron la liberación de 99 personas, aunque oenegés como Foro Penal solo lograron verificar 61 casos.