Excavadoras israelíes arrancan cientos de árboles de palestinos en Cisjordania

Excavadoras israelíes arrancaron cientos de árboles en el pueblo de Al Mughayyir, en Cisjordania, en presencia del ejército israelí, constataron este domingo periodistas de AFP.

Abdelatif Mohamed Abu Aliya, un agricultor de esta localidad cercana a Ramala, relató a AFP que perdió olivares "de más de 70 años" en una hectárea de terreno.

"Los arrancaron completamente con argumentos falaces", dijo este hombre, sin precisar a quién se refería.

Agregó que ya comenzó a replantar sus árboles, mientras que otros habitantes trabajaban con el mismo objetivo el domingo por la mañana.

La tierra de varios campos situados alrededor del pueblo se veía removida, constató un fotógrafo de AFP.

Varias excavadoras recorrían las alturas de Al Mughayyir, una de ellas exhibiendo una bandera israelí, mientras abajo del pueblo había vehículos militares israelíes estacionados.

"El objetivo es controlar y forzar a la gente a emigrar", comentó Ghasan Abu Aliya, responsable de una asociación agrícola local, y añadió que "es el comienzo y eso se ampliará a toda Cisjordania".

Varios habitantes indicaron que la operación se inició el jueves, y una ONG palestina de defensa de presos registró 14 detenciones en la localidad en tres días.

Consultado por AFP, el ejército israelí respondió que está recabando información sobre los hechos.

Según un cálculo de AFP establecido con base en datos de la Autoridad Palestina, al menos 971 palestinos, entre ellos muchos combatientes y civiles, murieron a manos de soldados o colonos israelíes en Cisjordania desde el inicio de la guerra en Gaza.

Al menos 36 israelíes, entre ellos civiles y soldados, murieron en ataques palestinos o durante operaciones militares israelíes, según datos oficiales israelíes.

Unos tres millones de palestinos viven en Cisjordania, territorio ocupado por Israel desde 1967, al lado de unos 500.000 israelíes, instalados en colonias ilegales según el derecho internacional.