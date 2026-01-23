Excelente cosecha de trigo argentino ensombrece perspectivas de exportación de la UE

*

Cosecha récord de Argentina se suma a dura competencia de exportaciones

*

Agricultores de la UE se resisten a vender a precios bajos, lo que complica las exportaciones

*

La UE depende de la demanda de Marruecos; Francia compite por las ventas en Egipto

Por Gus Trompiz y Michael Hogan

PARÍS/HAMBURGO, 23 ene (Reuters) - La Unión Europea (UE) enfrenta dificultades para exportar su mayor excedente de trigo de esta temporada, ya que la cosecha récord de Argentina intensifica la competencia, incluso en el principal mercado de la UE, Marruecos, mientras los agricultores se muestran reacios a vender a precios bajos, dijeron operadores y analistas.

La abundante cosecha argentina está contribuyendo a un aumento de la oferta mundial, lo que pone bajo presión a los proveedores de Europa occidental, que son más caros.

La consultora Expana recortó la semana pasada sus perspectivas para las exportaciones de trigo blando de la UE en 2025/26 en un 4%, hasta 28,8 millones de toneladas métricas. Otros creen que el bloque tendrá dificultades para exportar los 30 millones de toneladas previstos.

"Sí, es un gran reto, especialmente con las ofertas del Mar Negro y Argentina marcando la pauta en muchas licitaciones", dijo Donatas Jankauskas, analista de cereales de CM Navigator.

Los resultados de esta semana de las licitaciones de Argelia y Arabia Saudí mermaron el ánimo en Europa, ya que los operadores preveían que los orígenes argentinos y del Mar Negro, como el trigo ruso, cubrirían las ventas.

Los envíos argentinos a Marruecos han ensombrecido especialmente las perspectivas de la UE, dada la dependencia del bloque con respecto a Marruecos después de que Argelia pasara a abastecerse principalmente del Mar Negro.

Según un operador alemán, la demanda marroquí también disminuirá cuando comience la cosecha local en mayo, por lo que puede que se esté agotando el tiempo.

"No soy optimista en cuanto a las exportaciones de trigo de la UE occidental, dada la dura competencia de precios de Argentina y el Mar Negro, junto con la escasa oportunidad de realizar nuevas ventas a nuestro principal cliente, Marruecos", declaró.

Francia, el mayor productor de trigo de la UE, ha compensado en parte la competencia fuera de Europa con envíos intracomunitarios constantes.

Los operadores están atentos para ver si Francia puede aumentar sus ventas a Egipto, después de cerrar una brecha de precios con los orígenes del Mar Negro, ya que la escalada de la guerra en Ucrania elevó los costos de transporte a través del Mar Negro.

La reticencia de los agricultores europeos a vender a los precios más bajos de los últimos cinco años ha complicado las exportaciones, sobre todo de Alemania y Polonia, según los operadores, que añaden que es improbable que los precios mejoren esta temporada, dado el exceso de oferta mundial.

"Los precios de la UE occidental tendrán que bajar más si queremos conseguir nuevas ventas de exportación importantes antes del verano (boreal)", dijo otro operador. (Reporte de Gus Trompiz en París y Michael Hogan en Hamburgo; Traducido por Walter Bianchi; Editado por Lucila Sigal)