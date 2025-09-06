LA NACION

Excelente estreno de la selección española en el Mundial de El Salvador

MADRID, 7 Sep. 2025 (Europa Press) -

La selección española de surf inició este sábado en El Salvador su participación en el Campeonato del Mundo, que se está disputando en La Bocana y El Sunzal, con pleno de cuatro victorias gracias a Luis Díaz, a Yago Domínguez, a Janire González Etxabarri y a Nadia Erostarbe. En la sesión matinal, Luis Díaz abrió la competición en La Bocana imponiéndose con solvencia en su manga (10,34 puntos) ante Jean Carlos González y Javaun Brown. Después refrendó Yago Domínguez el buen inicio con una sólida actuación, sumando 13,40 puntos y asegurando también la primera posición en su serie contra Teo Gale Grani y Elishama Beckford. Ya en El Sunzal, la jornada continuó con las categorías femeninas. González Etxabarri mostró firmeza desde el inicio y con 13,83 puntos se llevó su manga ante Rafaella Montesi, Kellyani Flores y Blanka Sebestyén. A continuación, Nadia Erostarbe arrancó fuerte alcanzando 10,67 puntos y superando a Kailani Johnson, Rosanny Álvarez y Lara Lang.

