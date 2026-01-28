Exceso de velocidad causó accidente ferroviario en México

El dictamen emitido por la FGR un mes después de ocurrido el percance, que arrojó además un centenar de heridos, desató también algunas críticas en las redes sociales que se preguntaron por qué razón no hubo una alarma que mostrara que el tren era conducido en esa forma.

La tragedia por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, que comunica por tierra a los océanos Pacífico y el Golfo de México generó también dudas entre los expertos sobre la calidad de la construcción de una de las obras emblemáticas del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Las pesquisas mostraron que el maquinista, quien ya fue detenido, viajó "a exceso de velocidad por más de una hora en un trayecto de 76 kilómetros" y en lugar de conducir en la curva donde ocurrió el descarrilamiento a 50 kilómetros por hora lo hizo a 65.

La Fiscal General, Ernestina Godoy, descartó que las condiciones de las vías o de los trenes, los durmientes o el balastro fueran factores que provocaron el siniestro, como lo sugerían algunas versiones de prensa.

Según Godoy, el operador "elevó la velocidad hasta 110 kilómetros por hora en rectas donde se permitía un máximo de 70".