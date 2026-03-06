Excluidos de la amnistía en Venezuela: libertad a merced del poder

Hiowanka Ávila insiste en que la libertad de su hermano se concretará por voluntad política y no en un tribunal. Henryberth Rivas fue vinculado a un supuesto plan de magnicidio contra el depuesto presidente de Venezuela, un caso excluido de la amnistía recién promulgada.

Unos 200 presos políticos salieron de prisión desde la aprobación de la amnistía el 19 de febrero, según el parlamentario redactor de la ley. Oenegés como Foro Penal dice no obstante que ha podido verificar solo 120 y sostiene que aún quedan poco más de 500 tras las rejas.

La histórica ley fue impulsada por la presidenta Delcy Rodríguez, que asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense el 3 de enero.

La ley de amnistía siguió a un primer proceso de excarcelaciones que ordenó la presidenta el 8 de enero. Desde esa fecha, 621 personas salieron de prisión, informó la ONG Foro Penal.

Rodríguez gobierna bajo presión de Donald Trump, que se ha mostrado satisfecho con su trabajo hasta ahora.

La amnistía no es automática: debe ser tramitada ante un tribunal y Foro Penal la calificó de excluyente. Aunque abarca los 27 años del chavismo, limita su acción a 13 eventos específicos y deja por fuera casos de golpes de Estado e intentos de magnicidio denunciados desde el gobierno.

Excluye, por ejemplo, el asalto a un fuerte militar en 2017, la incursión marítima denominada Operación Gedeón en 2020 y el supuesto intento de magnicidio con drones en 2018 --el caso de Henryberth Rivas.

"Es un tema de voluntad política. El caso dron es totalmente político y se va a resolver de manera política, porque no hay otra", dijo a la AFP Ávila, que duerme en un campamento instalado afuera de la cárcel Rodeo I, donde está su hermano, desde hace dos meses, cuando se anunció un proceso de excarcelaciones previo a la amnistía.

- Reforma judicial -

"El número de presos y perseguidos que pueden quedar al margen de la aplicación de la ley de amnistía es imposible de determinar", dijo Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal.

Las excepciones de la ley no toman en consideración las condiciones del proceso judicial, que expertos denuncian plagado de irregularidades.

Delcy Rodríguez pidió incluso una reforma profunda al sistema judicial, aunque expertos critican la falta de pasos más contundentes. La mandataria ha dicho que la amnistía es un paso hacia una "Venezuela más democrática, más justa, más libre".

La ley contempla el análisis de solicitudes de amnistía de casos particulares excluidos de la ley. La decisión recae en los mismos tribunales que lo juzgaron en primer lugar.

"No creemos que tenemos jueces", indicó Juan Luis González, abogado de un militar acusado del asalto en 2017. "Estas personas deciden por instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional, no conforme a la ley del derecho".

La Asamblea Nacional creó una comisión para hacer seguimiento a las solicitudes. Su presidente, el diputado y exvicepresidente Jorge Arreaza, explicó a la AFP que los casos militares "son muy complicados".

"Lamentablemente, en muchos de los casos, hay situaciones que son difíciles de defender", indicó.

La comisión ha recibido hasta ahora más de 9.000 solicitudes de amnistía.

- "Voluntad política" -

Andreína Baduel tiene a su hermano Josnars en prisión, vinculado al caso Gedeón.

Introdujo la solicitud de amnistía escéptica. Hay miedo de la influencia en el proceso del poderoso dirigente chavista Diosdado Cabello, ministro del Interior.

"El régimen no tiene real disposición de cambiar las cosas", indicó. La amnistía "depende de que haya transparencia, de que haya una real voluntad política de hacer las cosas distintas".

Su padre, el general Raúl Baduel, fue clave en el retorno al poder de Hugo Chávez (1999-2013) tras el golpe que sufrió en 2002, y fue su ministro de Defensa de 2006 a 2007. Pero, caído posteriormente en desgracia, murió en la cárcel en 2021.

La abogada Jackeline Sandoval clama la inocencia de su esposo Rolando Guevara y sus hermanos Juan y Otoniel, presos desde hace más de 20 años por el asesinato del fiscal Danilo Anderson en 2004.

La corte de derechos humanos de la OEA pidió también su liberación.

Sandoval indicó que solicitará la amnistía solo ante la comisión parlamentaria. "Acudiré no directamente al tribunal porque sería nuevamente perder el tiempo, como lo he perdido durante 21 años a la hora de tomar acciones dentro del país", acotó.