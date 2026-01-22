EXCLUSIVA-Acuerdo UE-Mercosur entrará en vigor provisionalmente a partir de marzo, dice diplomático de la UE

Por Andreas Rinke

BERLÍN, 22 ene (Reuters) - El acuerdo de libre comercio de la UE ⁠con los países sudamericanos ⁠del Mercosur se aplicará probablemente de forma provisional a partir de marzo, dijo un diplomático de la ⁠UE a ‌Reuters ​el jueves, a pesar de una inminente impugnación en el máximo ​tribunal del bloque.

Los legisladores de la UE asestaron ‌el miércoles un duro golpe al polémico ‌acuerdo comercial con Brasil, ​Argentina, Paraguay y Uruguay al remitirlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que podría retrasarlo dos años.

"El acuerdo UE-Mercosur se aplicará provisionalmente una vez que el primer país del Mercosur lo haya ratificado", dijo a Reuters un diplomático de la UE. "Probablemente sea Paraguay en marzo", ⁠añadió el diplomático.

La UE firmó el sábado el mayor pacto comercial de ​su historia con los miembros del Mercosur tras 25 años de negociaciones, y el retraso ha causado consternación entre muchas empresas en Alemania y con uno de sus principales impulsores, el canciller Friedrich Merz.

Merz dijo a los delegados en el Foro Económico Mundial ⁠de Davos que lamentaba la decisión del Parlamento Europeo, lo que significaba ​que se había erigido otro obstáculo.

"Pero pueden estar seguros: No nos detendrán. El acuerdo de Mercosur es justo y equilibrado. No hay alternativa ‍si queremos un mayor crecimiento en Europa", sostuvo el jueves.

Los partidarios argumentan que el acuerdo es importante para compensar la pérdida de negocios por los aranceles estadounidenses y para reducir la dependencia de China.

Los críticos, encabezados ​por Francia, afirman que aumentará las importaciones de carne de vacuno, azúcar y aves de corral baratas y perjudicará a los agricultores nacionales. (Reporte de Andreas Rinke, ‍redacción de Madeline Chambers, Editado en Español por Ricardo Figueroa)