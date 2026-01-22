EXCLUSIVA-Acuerdo UE-Mercosur entrará en vigor provisionalmente a partir de marzo, dice diplomático de la UE
Por Andreas Rinke
BERLÍN, 22 ene (Reuters) - El acuerdo de libre comercio de la UE con los países sudamericanos del Mercosur se aplicará probablemente de forma provisional a partir de marzo, dijo un diplomático de la UE a Reuters el jueves, a pesar de una inminente impugnación en el máximo tribunal del bloque.
Los legisladores de la UE asestaron el miércoles un duro golpe al polémico acuerdo comercial con Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay al remitirlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que podría retrasarlo dos años.
"El acuerdo UE-Mercosur se aplicará provisionalmente una vez que el primer país del Mercosur lo haya ratificado", dijo a Reuters un diplomático de la UE. "Probablemente sea Paraguay en marzo", añadió el diplomático.
La UE firmó el sábado el mayor pacto comercial de su historia con los miembros del Mercosur tras 25 años de negociaciones, y el retraso ha causado consternación entre muchas empresas en Alemania y con uno de sus principales impulsores, el canciller Friedrich Merz.
Merz dijo a los delegados en el Foro Económico Mundial de Davos que lamentaba la decisión del Parlamento Europeo, lo que significaba que se había erigido otro obstáculo.
"Pero pueden estar seguros: No nos detendrán. El acuerdo de Mercosur es justo y equilibrado. No hay alternativa si queremos un mayor crecimiento en Europa", sostuvo el jueves.
Los partidarios argumentan que el acuerdo es importante para compensar la pérdida de negocios por los aranceles estadounidenses y para reducir la dependencia de China.
Los críticos, encabezados por Francia, afirman que aumentará las importaciones de carne de vacuno, azúcar y aves de corral baratas y perjudicará a los agricultores nacionales. (Reporte de Andreas Rinke, redacción de Madeline Chambers, Editado en Español por Ricardo Figueroa)