EXCLUSIVA.- Aerolíneas mexicanas Volaris y Viva Aerobus, cerca de acuerdo de fusión, dicen fuentes

Por Natalia Siniawski, David French y Kylie Madry

CIUDAD DE MÉXICO/NUEVA YORK, 18 dic (Reuters) - Volaris y Viva Aerobus están cerca de acordar una fusión, dijeron el jueves fuentes familiarizadas con el asunto, una medida que combinaría dos de las aerolíneas más grandes de México y crearía un campeón de bajo costo en el país.

El acuerdo se estructurará como una fusión entre iguales. Ambas aerolíneas conservarán sus propias marcas y poseerán el 50% de un nuevo holding, según las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato a la espera de un anuncio formal que podría producirse el jueves.

Las acciones de Volaris cerraron el jueves en 14.89 pesos, lo que le otorga una capitalización bursátil de aproximadamente 17.400 millones de pesos (US$967 millones). El mayor accionista de la compañía es la firma de capital de riesgo Indigo Partners, que también controla la aerolínea estadounidense Frontier y la chilena JetSmart.

Viva es de propiedad privada y está controlada por el grupo de transporte IAMSA, dirigido por el magnate Roberto Alcántara.

Volaris y Viva no respondieron a la solicitud de comentarios de Reuters.

Ambas aerolíneas vuelan exclusivamente aviones Airbus y operan rutas similares. Su competencia más grande en Mexico es la aerolínea insignia Aeroméxico.

El acuerdo se da a conocer en un contexto de años de turbulencia en el mercado de aviación mexicano, incluyendo disputas con los reguladores estadounidenses.

En octubre, el Departamento de Transporte de Estados Unidos rechazó más de una docena de rutas de vuelo propuestas por aerolíneas mexicanas a Estados Unidos, alegando desacuerdos sobre la gestión de los horarios de vuelo en el principal aeropuerto de la capital del país y su decisión de trasladar los vuelos de carga a una instalación más distante.

En noviembre, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo que las aerolíneas mexicanas cederían algunos de sus espacios en el aeropuerto de la capital a sus competidores estadounidenses.

Los operadores estadounidenses controlan más de la mitad de la participación de México en el mercado internacional de pasajeros transportados durante el año hasta octubre, mientras que las aerolíneas mexicanas representan poco menos del 30%.

(1 dólar = 17.9913 pesos mexicanos) (Reporte de David French en Nueva York y Natalia Siniawski y Kylie Madry en Ciudad de México; Reporte adicional de Sabrina Valle.)