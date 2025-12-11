EXCLUSIVA-Alemania rechaza la idea de un nuevo banco multilateral de defensa

Por María Martínez y Sabine Siebold

BERLÍN, 11 dic (Reuters) -

Alemania ha rechazado la idea de un nuevo banco multilateral de defensa, asestando un nuevo golpe a las propuestas enfrentadas de crear una entidad financiera mundial respaldada por el Estado para ayudar a rearmar a los países europeos y miembros de la OTAN.

El Ministerio de Finanzas de Berlín declaró el miércoles a Reuters que el Gobierno alemán rechaza la creación de nuevos instrumentos de financiación para el sector del armamento. Añadió que ni el concepto de un Banco de Defensa, Seguridad y Resiliencia mundial ni el de un Banco Europeo de Rearme se están debatiendo actualmente en los órganos de la UE o de la OTAN y que no hay ningún proceso en marcha para discutir una posible participación estatal.

"Reforzar las capacidades de defensa es una nueva prioridad para el Gobierno alemán", dijo a Reuters un portavoz del Ministerio de Finanzas alemán. "(Sin embargo,) el

Gobierno

alemán se centra en la rápida implementación de los instrumentos existentes, en línea con los requisitos de capacidad de los estados miembros".

El portavoz añadió que la financiación debería lograrse a través del recién creado plan de la UE Acción de Seguridad para Europa (SAFE), que proporciona a los Estados miembros préstamos de hasta 150.000 millones de euros (175.000 millones de dólares) para adquisiciones conjuntas.

Las dos propuestas competidoras para crear una nueva institución multilateral que ayude a recaudar fondos para el rearme han estado cortejando a Estados y bancos en busca de apoyo. Tanto el Banco Europeo de Rearme (BER) como el Banco de Defensa, Seguridad y Resiliencia (BDSR) pretenden crear una institución con una calificación crediticia de triple A —la más alta— que movilice rápidamente capital para las adquisiciones de defensa europeas, pero difieren en cuanto a la composición propuesta y las condiciones de préstamo.

Un portavoz del BER dijo que un banco multilateral de defensa aportaría mayor potencia de fuego al rearme europeo que las iniciativas existentes en la región, y añadió que también "incentivaría la ampliación de capacidades, reduciría el parroquialismo y sacaría más partido a la inversión en defensa". Un portavoz del BDSR declinó hacer comentarios. Rob Murray, director ejecutivo del grupo de desarrollo del BDSR, ha declarado anteriormente que la iniciativa multilateral del BDSR sería complementaria de SAFE e impulsaría la base industrial de defensa de la región concediendo préstamos directamente a las empresas. Su objetivo es convertirse en un banco global respaldado por el Estado, con una calificación crediticia de triple A, capaz de captar 100.000 millones de libras (133.000 millones de dólares) para financiar proyectos de defensa.

Por su parte, el BER ha invitado a los países europeos de la OTAN a ser accionistas y espera generar hasta 250.000 millones de euros de préstamos en los mercados de capitales mediante el apalancamiento de unos 10.000 millones de euros de los accionistas miembros, pagados a lo largo de tres años, según un memorando del ERB compartido previamente con Reuters. Ha escrito al BDSR con la esperanza de unir fuerzas para evitar la competencia.

Sin embargo, el rechazo de Alemania a la propuesta del BDSR es el segundo duro golpe a la idea en cuestión de meses, después de que

el Gobierno británico también se distanciara del BDSR en septiembre.

"Alemania puede refinanciarse en los mercados en las mejores condiciones y no obtendría ninguna ventaja financiera endeudándose a través de un banco multilateral", dijo el martes a Reuters un portavoz del Ministerio de Defensa alemán. Deutsche Bank, JPMorgan, Commerzbank e ING se encuentran entre la media decena de bancos que apoyan el DSRB, según el sitio web de la entidad crediticia multilateral.

(1 $ = 0,8593 euros)

(1 $ = 0,7505 libras) (Información de María Martínez y Sabine Siebold en Berlín, información adicional de Iain Withers y Marc Jones; edición de Anousha Sakoui, Elisa Martinuzzi y Toby Chopra; edición en español de Jorge Ollero Castela)