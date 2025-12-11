EXCLUSIVA-Alza de aranceles de México afectará a exportaciones de autos indios por US$1.000 millones

Por Aditi Shah

NUEVA DELHI, 11 dic (Reuters) - La decisión de México de elevar los aranceles hasta un 50% afectará a envíos por valor de US$1.000 millones de los principales exportadores indios de automóviles, entre ellos Volkswagen y Hyundai, pese a las presiones de la industria para que Nueva Delhi busque evitar tal medida, según dos fuentes y una carta de un grupo de la industria revisada por Reuters.

* El Gobierno de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aprobó el miércoles elevar los aranceles a la importación el próximo año de cientos de artículos procedentes de países con los que no tiene acuerdos comerciales, incluidos China e India, para proteger el empleo y la fabricación locales.

* Pero la medida también se produce en medio de la presión de Estados Unidos sobre México para reducir los negocios con China, a pesar de la oposición de los grupos empresariales locales que advierten que los aranceles más altos aumentarán los costos.

* Los aranceles de importación de automóviles pasarán del 20% al 50%, lo que supondrá un golpe significativo para los principales exportadores de vehículos indios a México, como Volkswagen, Hyundai, Nissan y Maruti Suzuki.

ARANCELES DE MÉXICO PONEN EN PELIGRO LA INDUSTRIA INDIA

La Sociedad de Fabricantes Indios de Automóviles, un grupo industrial que cuenta con VW, Hyundai y Suzuki entre sus miembros, había instado al Ministerio de Comercio de la India en noviembre a presionar a México para "mantener el status quo" en los aranceles para los vehículos enviados desde la India, según una copia de la carta.

"Se espera que la subida de aranceles propuesta tenga un impacto directo en las exportaciones de automóviles indios a México (...) solicitamos el apoyo del Gobierno de la India para que dialogue con el Gobierno mexicano", afirmaba el organismo industrial en su carta al Ministerio de Comercio antes de que se concretara el arancel.

Es la primera vez que se informa de los detalles de la carta. No está claro qué medidas tomarán a continuación las automotrices, el organismo industrial y el gobierno indio.

La subida de los aranceles podría obligar a los fabricantes indios a replantearse sus estrategias que dependen de México, que es el tercer mercado de exportación de automóviles de la India, por detrás de Sudáfrica y Arabia Saudita.

Las automotrices indias han confiado en las exportaciones para maximizar la producción y conseguir economías de escala. Algunas también confían en las exportaciones para amortiguar la ralentización de las ventas nacionales o mejorar los márgenes, una estrategia empresarial que puede tener que replantearse.

La subida de aranceles, que refleja un aumento de los aranceles mundiales, incluidos los gravámenes defendidos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también podría complicar los esfuerzos del primer ministro Narendra Modi para promover a la India como una alternativa de fabricación de bajo costo frente a China.

El Ministerio de Comercio de la India, la Sociedad de Fabricantes de Automóviles de la India y el Gobierno mexicano no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Hyundai y Maruti Suzuki no respondieron a las solicitudes de comentarios, mientras que Nissan declinó hacer comentarios.

Piyush Arora, jefe de la unidad india de VW, Skoda Auto Volkswagen, dijo que India ha sido una fuerte base de exportación durante muchos años y que la compañía envía a más de 40 países desde aquí.

"México ha sido siempre uno de nuestros mercados de exportación importantes, dada la creciente demanda allí y la tracción de nuestros modelos fabricados en la India", dijo Arora antes de que se aprobaran los aranceles.

VOLKSWAGEN, EL MÁS EXPUESTO A ARANCELES MEXICANOS A INDIA

India envió mercancías por valor de US$5.300 millones a México en el último año fiscal, de los que los automóviles supusieron cerca de US$1.000 millones, según la carta y los datos aduaneros disponibles en el mercado.

Skoda Auto representa casi el 50% de los envíos totales de automóviles de la India a México. Hyundai envió coches por valor de US$200 millones, las exportaciones de Nissan se situaron en US$140 millones y las de Suzuki en US$120 millones, mostraron los datos.

En reuniones con funcionarios del Gobierno el mes pasado, las automotrices dijeron que la mayoría de los envíos de la India a México son coches compactos con un tamaño de motor de menos de un litro, que están diseñados para el mercado mexicano y no para su posterior exportación a Estados Unidos, dijo una de las fuentes.

"Los vehículos de origen indio no son una amenaza para la industria local mexicana, ya que los vehículos indios no abastecen a los segmentos de gama alta fabricados por México para servir al mercado norteamericano", dijo el grupo de la industria en su carta.

Las automotrices también dijeron a los funcionarios indios que de los 1,5 millones de vehículos de pasajeros vendidos en México cada año, alrededor de dos tercios son importados y los envíos de la India representan "sólo alrededor del 6,7%" de las ventas totales, según la primera fuente y la carta. (Reporte de Aditi Shah, reporte adicional de Diego Oré en Ciudad de México; Editado en Español por Ricardo Figueroa)