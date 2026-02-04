EXCLUSIVA-Amazon planea usar inteligencia artificial para acelerar producción de películas y programas TV

Por Dawn Chmielewski y Greg Bensinger

LOS ÁNGELES, 4 feb (Reuters) - Amazon planea utilizar la inteligencia artificial para acelerar el proceso ⁠de producción de películas y ⁠programas de televisión, a pesar de que Hollywood teme que el uso de esta herramienta reduzca puestos de trabajo y remodele permanentemente la industria.

En Amazon ⁠MGM Studio, ‌el ​ejecutivo del sector del entretenimiento Albert Cheng dirige un equipo encargado de desarrollar nuevas herramientas de ​IA que, según él, reducirán los costos y agilizarán el proceso creativo.

Amazon tiene ‌previsto lanzar un programa beta cerrado en marzo, en ‌el que invitará a socios ​del sector a probar sus herramientas de IA. La empresa espera tener resultados que compartir en mayo.

Cheng describió el IA Studio como una "startup" que opera bajo la filosofía del "equipo de dos pizzas" del fundador de Amazon, Jeff Bezos, que consiste en mantener el grupo lo suficientemente pequeño como para alimentarlo con dos pizzas.

El equipo está formado principalmente por ingenieros de producto y científicos, con un contingente creativo y empresarial ⁠más reducido.

Amazon está adoptando públicamente la IA en respuesta al aumento vertiginoso de los presupuestos de producción, que limitan ​el número de programas y películas que las empresas pueden financiar. La tecnología acelerará ciertos procesos para producir más películas y programas de TV de forma más eficiente.

"El costo de creación es tan alto que realmente es difícil hacer más y es realmente difícil asumir grandes riesgos", dijo Cheng en una entrevista. "Creemos que la IA puede acelerar, pero no sustituir, la ⁠innovación y los aspectos únicos que (los humanos) aportan para crear una obra".

La decisión de adoptar ​la IA se da en un momento en el que actores de primer nivel como Emily Blunt han expresado su temor por el auge de la inteligencia artificial.

Amazon ha destacado que los guionistas, directores, ‍actores y diseñadores de personajes participarán en todas las fases de la producción, utilizando la IA como herramienta para potenciar la creatividad.

Al igual que muchas otras empresas tecnológicas, Amazon también está impulsando a casi todas sus divisiones a encontrar usos para la IA y ha señalado los éxitos de esta tecnología como una ​de las razones por las que ha suprimido unos 30.000 puestos de trabajo desde octubre, el mayor recorte de su historia. Esto incluyó una serie de recortes de empleo en Prime Video.

(Reporte de Dawn Chmielewski en Los ‍Ángeles y Greg Bensinger en San Francisco. Editado en español por Daniela Desantis)